СЖР и СПЧ попросили Минюст разъяснить для СМИ критерии попадания в реестр иноагентов

Союз журналистов России и Совет по правам человека при президенте попросили Министерство юстиции разъяснить критерии, по которым СМИ или отдельные журналисты могут быть признаны иноагентами.

Организации также намерены обратиться к новому составу Государственной думы с просьбой скорректировать закон об иноагентах, сообщил ТАСС глава СЖР Владимир Соловьёв.

«После встречи СЖР, СПЧ, ряда журналистов с представителем Минюста, к большому удивлению, стало очевидно, что в реестр иностранных агентов попасть легко. Достаточно получить небольшой гонорар от иностранной организации или съездить на конференцию, которая оплачивается иностранным НКО, или же получить награду, которую оплачивает иностранная организация. Также в реестр можно попасть за перепечатки материалов иноагентов», — рассказал Соловьёв.

В этой связи СЖР и СПЧ предложили Минюсту выступить с разъяснениями, как именно происходит попадание в данный реестр. «Законодателям мы предложим скорректировать правоприменение данного закона, в том числе предложим рассмотреть возможность применения «систем предупреждения», — добавил он.

По данным Соловьёва, все эти вопросы СПЧ также планирует поднять на встрече с президентом РФ.

На сегодняшний день в реестр СМИ-иноагентов входят 43 издания и журналиста, в их числе телеканал «Дождь». Минюст внес его в список по требованию Роскомнадзора: ведомство пожаловалось, что телеканал распространяет материалы, созданные другими иноагентами. Нарушений закона в этом комиссия СПЧ в информационной сфере не нашла.

Ранее «РИА Новости» сообщили со ссылкой на анонимный источник, что «Дождь» получил более 3,7 млн руб. от зарубежных компаний и организаций. Телеканал заявил, что работает в соответствии с законодательством и намерен обжаловать решение Минюста.