Вышел новый номер «Свежей газеты. Культуры»

26 августа вышел в свет сдвоенный – номер «Свежей газеты. Культуры» (№15-16, август 2021 г.). Учредитель издания — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Мы скучали без вас и оттого на страницах газеты собрались почти все наши постоянные авторы и новые – хорошо известные вам по различным культурным практикам и педагогической деятельности. И это в условиях тропического зноя и не остывающего ковидного синдрома.

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Прежде всего, мы не могли не отдать должное юбилярам этого полуторамесячного перерыва. Традиционные «Поздравляем!» составили чуть ли не половину газетной полосы. И множество дифирамбов: педагогу и театральному критику Эрне Карловне Сэт («Без музыки и театра не представляю своей жизни…» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ), журналистке Татьяне Прокопавичене («Сад непрерывного цветения» Аллы ВОЛЫНКИНОЙ), пианисту Павлу Назарову («Что такое искусство?..» Дмитрия ДЯТЛОВА), руководителю Русского оркестра Тольяттинской филармонии Василию Кормишину («Душевный. Веселый. Наш» Анны ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ), солисту Самарской филармонии Дмитрию Бойко («Виртуоз» Аллы ВИНОГРАДОВОЙ), хореографу Павла Самохвалову («Высказывания тела» Елены ПОЛЗИКОВОЙ), балерине заслуженной артистке России Елене Брижинской («Магия танца» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ).

В номере два новых героя. «Новых» в том смысле, что «Свежая» о них еще не писала. Это наш земляк, израильский драматург, прозаик и журналист Марк Галесник, в течение 20 лет издававший сатирический журнал «Бесэдэр?» («Галесник, в которого верит Бог» Светланы ВНУКОВОЙ). В номере – первая часть публикации, окончание – 9 сентября.

Второй – коллекционер и меценат Виталий Иевлев («В коллекции – история Самары» Аркадия СОЛАРЕВА).

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Но лето 21-го – еще и время потерь. Ушли бывший гендиректор ВАЗа Владимир Каданников («Один из нас» Леонида ПАХУТЫ), журналисты Анатолий Шаврин и Юрий Кандауров, актриса Людмила Федосеева, архитектор Дмитрий Левитан…

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Первая полоса вновь отдана эссе ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА о современных тенденциях отечественного культурного строительства – «Прыжок в ширину».

Актуальные проблемы культуры – в эссе председателя Союза театральных деятелей России Александра КАЛЯГИНА («Такое ощущение, что я остался один»), «Прямой речи» первого заместителя председателя Союза журналистов России Алексея ВИШНЕВЕЦКОГО, аналитических статьях Сергея ГОЛУБКОВА («О жизни в сослагательном наклонении, или Запоздавшее спасение») и Леонида НЕМЦЕВА («Расширение рая»).

Газета продолжает публикацию фундаментального антропологического исследования Вадима РЯБИКОВА «Культура и Поток» («Архаические элементы в когнитивных гаджетах великих ученых») и антологию «вечных» вопросов в интерпретации Германа ДЬЯКОНОВА («Бунт или послушание? Русский вопрос»).

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Впечатления от «дня сегодняшнего», несравнимы, конечно, от сладостных ожиданий сентября, но куда содержательнее довольно-таки пустой весны: сессия Молодежного симфонического оркестра Поволжья («Музыкальные радости автопрома» Анны ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ), экспресс-гастроли штутгартского театра «Ателье» («В Самару со своим «Чемоданом» Маргариты ПЕТРОВОЙ), выставки Валерия Самаринкина («Дорога к храму» Валентины ЧЕРНОВОЙ), Геннадия Тибушкина («Переулки Самарканда» Татьяны ПЕТРОВОЙ) и новая экспозиция в тольяттинском Музее актуального реализма с говорящим названием «Провинция» («Провинция как объект любви» Анны ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ).

Вячеслав СМИРНОВ побывал на премьере тольяттинских короткометражных фильмов («Профессионализм и жизненный опыт. Следует приобрести»), Татьяна ПАРХАЧЕВА и Юрий СТРЕЛЕЦ – в поезднике по новым туристическим объектам («Вигвамы с шигонской «пропиской»).

И сюрприз для театра-студии «Грань» – как раз к новой серии показов «Тани-Тани»: разбирая архивы Натальи ЭСКИНОЙ я нашел ее дифирамб театру, написанный в свое время после просмотра этого спектакля («За гранью «Грани»).

А теперь про сентябрьские ожидания. В номере – программа Фестиваля искусств имени Шостаковича. Кстати, здесь же эссе Ольги КРИШТАЛЮК о младшем современнике Дмитрия Дмитриевича – Николае Пейко («Рыцарь советской музыки»), музыку которого прозвучит в фестивальных программах и многие смогут послушать ее впервые.

Далее – фестивали «Золотая Маска» в Новокуйбышевске», «Волга театральная» и «Время театра» в Сызрани; гастроли Центрального академического театра Российской армии и «Театра Вера» из Нижнего Новгорода; выставки «1 м2» и «Приглашение к путешествию» в галерее «Виктория».

«Виктория» гиперактивна уже в начале сезона: в следующем номере «Свежей» – материалы о традиционном фестивале «Назад в город», проводимом галереей, а пока – интервью Ксении ГАРАНИНОЙ с участниками фестиваля – аут-группой «Муха» (Приходится брать всё в свои руки).

А еще – традиционные «Самарские премьеры».

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На литературных страницах газеты – фрагмент послесловия Марины КУДИНОВОЙ к новой книге Евгения Чепурных («Поэтический феномен Евгений Чепурных»), рецензии Маргариты ПЕТРОВОЙ к коллективной монографии университетских филологов, посвященной творчеству Артема Веселого («Два имени на обложке»), и Анны СИНИЦКОЙ о судьбах репрессированных поволжских художников («О локальных контекстах и социальной памяти»).

Публикации к писательским юбилеям – исследование Геннадия КАРПЕНКО («Моисей» Микеланджело и Соня Мармеладова Достоевского: между богословием и психоанализом»), эссе Татьяны ЖУРЧЕВОЙ «Бурная жизнь Ильи Эренбурга» и Сергея ГОЛУБКОВА «Трагические бездны в сознании Леонида Андреева».

Ольга ГОРОДЕЦКАЯ знакомит с самарскими страницами жизни Николая Гарина-Михайловского («Размышления на погосте в Гундоровке»), Татьяна КАЗАРИНА – с тенденциями сетевой литературы («Что притащили сети»).

Константин ПОЗДНЯКОВ в этот раз «взял удар на себя» и его рубрику логичнее временно переименовать в «Не читаем вместе» («Шпионские страсти по Нобелевке»). А Герман ДЬЯКОНОВ продолжает настивать, что «книги имеют свою судьбу» («Туманный ужас Альбиона»).

И, конечно, «Книжная полка», и представление новых книг, которые в самое скорое время выйдут в серии «Народная библиотека Самарской губернии».

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По прежнему значительная часть публикаций посвящена истории самарской (в широком смысле слова) культуры.

Обращу ваше внимание на диалог (так уж получилось) режиссера Михаила ФАЕРМАНА («Кухня как место доверия») и культуролога Ирины КОЛЯКОВОЙ («Кухня как дух времени») о культуре интеллигенции позднего советского времени.

Вячеслав СМИРНОВ продолжает знакомить с ушедшими фигурами литературы Автограда («Фантаст Казаров: выдумка и смерть»).

Галина ТОРУНОВА посвятила свои театральные «Воспоминалки» друзьям по студии при Самарском театре драмы («Друзей моих прекрасные черты») и секции критиков самарского отделения ВТО («Как самарские критики поехали смотреть а new theatre»).

Два знаковых самарских архитектора – герои публикаций наших авторов: Дмитрий Вернер («Путь архитектора» Армена АРУТЮНОВА) и Александр Зеленко («Новатор» Елены ЖИДКОВОЙ).

Титаническую работу по расшифровке семейного архива Александра Смирнова (Треплева) проделали Михаил и Иван ПЕРЕПЕЛКИНЫ (династия, однако). Результат – публикация писем Зинаиды Смирновой мужу («Летние люди»).

Игорь ВОЩИНИН вспоминает о приезде в Самару Мишеля Леграна («Месье Легран. Париж. Джаз»).

В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – очерк об американском дипломате Льюисе Уэнделле Уилки.

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Зоя КОБОЗЕВА радует нас своей новой «сказочкой» – «Леночка, извини, но поросенок недожаренный». Михаил ПЕРЕПЛКИН озабочен наступающим учебным годом, на его «Факультете ненужных вещей» новая тема – «Тот сам так называется». Новая страничка Татьяны РОМАНОВОЙ о языке – «Летние размышления о причудах русского словообразования».

Газета продолжает рубрику «Наталья ЭСКИНА. Неопубликованное». В этом номере – два текста Натальи Анатольевны. Об одном – см. выше, другой – «Устный гоблинский» из жизни Эскиной-педагога.

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Дмитрий ДЯТЛОВ знакомит с композитором Таном Дуном («Мир открыл меня…») и вводит в мир «инструментального теара» («На круги свои…»).

Татьяна ЖУРЧЕВА «Признается в любви» к Петру Фоменко и вместе с тем знакомит с книгой Юрия Левитина о гениальном театральном режиссере.

Олег ГОРЯИНОВ приглашает посмотреть «Случайность и догадка» и знакомит с еще одной лентой – «Восстание рыбаков»: опыт верного перевода».

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В номере – целых две «научных» страницы. Наш «штатный» научный обозреватель Герман ДЬЯКОНОВ рассуждает о «Метафизике, возникнувшей в смысле науки» и удивляется разнообразию мира медуз (!) («И это еще едят?»). А вот на другой – культуролог Валерий БОНДАРЕНКО при участии культуролога Юлии АВДЕЕВОЙ занялся изучениям «Сбоя в матрице».

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Номер внушительный по объему, в нем немало места отдано разнообразным новостям из мира культуры, литературы, и высокого искусства. А времени до следующего номера – всего две недели, посему я постараюсь ежедневно выкладывать по четыре текста. Но искренне советую – читайте «бумажную» газету: она – факт культуры, а все эти интернет-версии, по большому счету – факт «Самараэнерго». И тот – до поры, до времени.

Читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Главный редактор Виктор Долонько

Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=5079234328760154&set=a.1449774665039490