Самарские журналисты оказались в финале национальной премии «ТЭФИ-Мультимедиа»

До награждения финалистов национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа» осталось совсем немного.

На участие в премии поступило более 1200 работ. К участию допущено 898. Журналисты из Самарской губернии оказались выбранными в трех номинациях:

«Ток-шоу» — ток-шоу «Семейные ценности», ФГУП ВГТРК ГТРК «САМАРА», «Россия 24»;

«Радиоведущий» — Антон Самохвалов, «Самарские смотрители», ФГУП ВГТРК ГТРК «САМАРА», Радио «Маяк- Самара», г. Самара;

«Репортер» - Валентина Зотикова, «Лапти для президента», Филиал ФГУП «Редакция «Российской газеты».

Рады успехам коллег!