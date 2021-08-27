Журналисты, блогеры — супермены! Под прицелом камеры Андрей Ларионова из Фотообъединения областного Союза журналистов. В каких только локациях не оказываются наши фотографы!

Недавно состоялся двенадцатый пресс-тур в рамках проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом туризма Самарской области.



В этот раз журналисты и блогеры посетили компанию «Active Time» — команда людей, знающих, как организовать незабываемый активный отдых в Самаре. На площадке разработали множество уникальных программ, которые позволят туристам испытать необыкновенные ощущения и запомнить выходные надолго. Участникам пресс-тура предстояло заняться стрельбой из лука и пневматической винтовки, метанием ножа и топора, катанием на багги и испытать веревочный город.

Фото: Андрей Ларионов.