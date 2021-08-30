Ушёл из жизни легендарный журналист-международник Всеволод Овчинников

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с корр. ТАСС отметил, что уход Овчинникова — огромная утрата для российской и международной журналистики.

По его словам, по книгам Овчинникова учились многие журналисты-международники. Председатель СЖР напомнил, что Овчинников был блокадником, «кристальной чистоты интеллигентом».

Он также упомянул, что журналист был удостоен главной награды СЖР — премии «Золотое перо», а в 2018 году получил звание «Заслуженный журналист России». «Овчинников — один из самых заслуженных журналистов страны», — сказал Соловьёв.

Журналист и писатель Всеволод Овчинников оставил в наследство коллегам и студентам образец профессии, его имя будут помнить многие поколения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин.

Журналист умер в возрасте 94 лет.

«Всеволод Владимирович говорил так: мне не стыдно ни за одно написанное мной слово в газете «Правда». И этот знак качества он привнес в современную журналистику, в «Российскую газету». Нам надо подумать, как сохранить его имя и в нашей памяти, и для тех, кто будет приходить в журналистику, кто только будет учиться. Я думаю, он оставил великолепное наследство и в советской, и в российской журналистике», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, Овчинникова отличали компетентность, профессионализм, честность и порядочность. «Он был очень прост, очень доступен, с ним легко работалось не только мне, но и любому журналисту. Рядом с таким мэтром было спокойно и легко. Я знаю много примеров, когда во время встреч он подчеркивал необходимость для журналистов беречь имя. И я думаю, что его имя — это образец в журналистике», — указал он, отметив, что Овчинников писал и работал почти до последнего момента, был автором издания.

Всеволод Владимирович Овчинников родился 17 ноября 1926 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1941-1942 годах вместе с семьей находился в блокадном Ленинграде, где его отец работал в аварийно-восстановительном полку. Осенью 1942 года вместе с матерью был эвакуирован в Омскую область. Работал счетоводом в колхозе, мать — на машинно-тракторной станции.

В ноябре 1943 года Всеволод Овчинников был призван в армию и распределен в 12-й отдельный учебный стрелковый полк Сибирского военного округа в г. Куйбышев (Новосибирская область). После окончания полковой школы весной 1944 года готовился к отправке на фронт как командир 45-миллиметровой противотанковой пушки, однако был откомандирован в Ленинградское военно-морское подготовительное училище. На третьем семестре был вынужден прервать обучение из-за выявленной близорукости, получил направление в Москву в Военный институт иностранных языков Красной армии (ныне Военный университет Министерства обороны РФ). В 1951 году окончил китайское отделение данного вуза.

В 1951-1991 годах Всеволод Овчинников был сотрудником газеты «Правда». В 1953-1960 годах — собственный корреспондент в Китае. В 1955 году стал первым советским журналистом, посетившим Тибет. В 1962-1968 годах являлся собкором в Японии, в 1974-1978 годах — в Великобритании.

В 1979-1991 годах был одним из ведущих еженедельной передачи «Международная панорама» на Центральном телевидении Гостелерадио СССР.

С 1992 по 1996 год — редактор в русской службе информационного агентства «Синьхуа» (Китай).

С 1996 года Всеволод Овчинников был собственным корреспондентом «Российской газеты» в Китае. В последние годы являлся политическим обозревателем «Российской газеты».

Всеволод Овчинников был широко известен в качестве публициста, автора книг о зарубежье. Первую из них — «Путешествие в Тибет» — выпустило Детское государственное издательство в 1957 году. Среди наиболее известных произведений: «Ветка сакуры. Рассказ о том, что за люди японцы» (первая публикация — 1971), «Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах» (1980), «Горячий пепел. Хроника тайной гонки за обладание атомным оружием» (1984). В общей сложности Всеволод Овчинников выпустил более 20 книг, их суммарный тираж превышает 7 млн экземпляров. Они переведены на английский, сербский и другие языки.

Заслуженный работник культуры РСФСР (1982). Заслуженный журналист РФ (2018).

Всеволод Овчинников был награжден орденами Трудового Красного Знамени (1962), Дружбы народов (1986), Дружбы (1997), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2017, 2010), Восходящего солнца (Япония, 2017).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за 1985 год, премии правительства РФ в области печатных СМИ за 2006 год.

Был отмечен премией Союза журналистов России «Золотое перо России» за 2001 год.

Жизни и деятельности Всеволода Овчинникова посвящен документальный фильм «Запад есть Запад. Восток есть Восток» из цикла «Свидетели» (2011, режиссер-постановщик Сергей Краус).