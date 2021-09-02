Ирина Цветкова поздравила студентов-журналистов Самарского университета с Днем знаний

Кафедра теории и истории журналистики Самарского университета приняла в свои ряды будущих специалистов.

В День знаний первокурсники встретились с Ириной Цветковой, секретарем СЖР, председателем областного Союза журналистов, Олегом Лукьяновым, первым заместителем председателя СОО СЖР, руководителем журнала «Первый», и Натальей Захарченко, заведующей кафедрой теории и истории журналистики Самарского университета.

Встреча началась с просмотра фильма, посвященного 100-летию Союза журналистов. Затем гости поздравили юношей и девушек с началом учебного года и рассказали о деятельности организации, роли Союза и проводимых акциях. Молодые люди задавали вопросы о будущей профессии.

Говорили о свободе слова, о требованиях к современным СМИ, в частности, о главной задаче журналистов – давать достоверную информацию.

Также в этот день со студентами, выбравшими направление «Телевидение», пообщался Андрей Волков, член СЖР, директор Музея Эльдара Рязанова.