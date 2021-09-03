В четверг, 2 сентября, радиослушатели, телезрители и Интернет-пользователи стали свидетелями открытия новой конвергентной трансмедийной студии ГТРК «Самара», которая позволяет одновременно формировать сигнал и транслировать изображение и звук на все существующие ныне медийные площадки.

В церемонии открытия приняли участие почетные гости:

- Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

- Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области;

- Александр Хинштейн, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;

- Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, председатель Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

- Елена Крылова, председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и информационной политике, член комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции и комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы.

Почётные гости высоко оценили современные технические возможности и актуальный дизайн студии.

«Это очень круто! Я знаю, что ваша компания – один из лидеров в части цифровизации всего теле- и радиовещания. И очень отрадно, что появляются такие новые явления, которые позволяют работать в сложно-гибридных форматах с большим присутствием в соцмедиа, соцсетях. Это очень круто и очень комфортно», — поделился впечатлениями министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев,

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил коллектив ГТРК «Самара» за неуемное стремление быть лидерами отрасли, что идёт на пользу всему региону.

«Это современный формат. Самые передовые IT-технологии. И отдельно отмечу, что ГТРК «Самара» во-многом формирует лидерство региона, по делу внедряя современные технологии. И, конечно, является брендом региона, который формирует правильное восприятие и ощущение региона. За что хочу сказать огромное спасибо всему коллективу ГТРК «Самара». Здесь настоящая цифровая среда, которая, уверен, соответствует перспективам развития нашего цифрового будущего», — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Также гости приняли участие в панельной дискуссии на тему цифровизации. Она состоялась как раз в новой студии ГТРК «Самара». Эксперты обсудили проблему ликвидации цифрового неравенства, профильного образования и многие другие темы. А также подписали документ, который во-многом определит цифровое будущее Самарской области.