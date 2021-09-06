ПРИМИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЛАГОРОДСТВО»!

Друзья! Союз журналистов и Ассоциация творческих Союзов Самарской области приглашают вас принять участие в областной общественной Акции «Благородство».

Нам нужна ваша помощь в сборе информации (историй) о людях, совершающих благородные дела и поступки, проявляющих бескорыстие, любовь и сострадание, заботу о ближних.

Достойных людей много. Они рядом. Это могут быть коллеги по работе, соседи, друзья, наши земляки – люди, протянувшие руку помощи в трудную минуту. С вашей помощью мы хотим рассказать о них, сделать так, чтоб их поступки стали побуждением к действию для широкого круга общественности.

«Творим добро ВМЕСТЕ!» – наш девиз и призыв.

Если вы знаете тех, кто совершает добрые дела, и чьи поступки достойны внимания и поощрения, напишите нам. Пришлите в оргкомитет Акции заявку о кандидате, указав его Ф.И.О., возраст, краткое описание поступка. Не забудьте написать контакты этого человека (адрес, телефон) и прислать его фотографию. Будем рады, если пришлете о герое публикацию (статью) или видео.

Представить кандидатов в номинанты Акции «Благородство» могут организации, предприятия, СМИ и частные лица. Лауреаты Акции определяются путем голосования на заседании общественного совета Акции. Имена лауреатов будут названы в декабре 2021 года во время церемонии награждения.

Заявки принимаются оргкомитетом до 24 октября 2021 г. по адресу: 443001 г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста или по e-mail: blagorodstvo2021@mail.ru .

Подробности об Акции – на сайте областного Союза журналистов www.sjrs.ru

По всем вопросам обращаться в оргкомитет:

тел.: (846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72