Поздравление Ирины Цветковой с Международным днём солидарности журналистов

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Международным днём солидарности журналистов!

Задача журналиста – всегда держать руку на пульсе событий, расти профессионально. Как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Наша цель – направить эту информацию на созидание. Всё это мы способны сделать, лишь объединившись, ведь сплоченность ­и солидарность – главное оружие журналистского братства!

Новых вам интересных тем, «острого» пера! Пусть удача и творческое вдохновение всегда будут с Вами!