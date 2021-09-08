Ушла из жизни ветеран самарской журналистики Валентина Садовникова

С прискорбием сообщаем, что 7 сентября в возрасте 77 лет ушла из жизни член Союза журналистов России Садовникова Валентина Кузьминична.

Валентина Кузьминична работала журналистом в многотиражной газете «Советский танкер», в издании «Волжская заря». Была награждена медалью «За трудовое отличие».

Самарское областное отделения СЖР глубоко скорбит в связи со смертью Валентины Кузьминичны и выражает соболезнование родным и близким покойной. Светлая память.

Прощание состоится у морга больницы им. Семашко 09.09.2021 в 11:00 (г. Самара, пересечение ул. Вольская и Калинина).