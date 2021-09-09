ВЫШЕЛ НОВЫЙ НОМЕР «СВЕЖЕЙ ГАЗЕТЫ. КУЛЬТУРЫ»

Сегодня вышел в свет новый номер «Свежей газеты. Культуры». Учредитель издания — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Пожалуй, первый раз рассказы о том, что произойдет в Самаре в самое ближайшее, занимают в газете столь значимое место. Даже традиционные «Самарские премьеры» не уместились на одной полосе и заняли целый разворот с плюсом: День города, книжный фестиваль, джаз на склоне, осенние театральные премьеры…

И 26-й международный фестиваль «Кино – детям», Об этом беседа Юлии АВДЕЕВОЙ с президентом фестиваля, председателем Самарского отделения Союза кинематографистов России Ниной Шумковой («Решения о развитии детского кино есть –фильмов нет»).

И второй парафестиваль «Театр – территория равных возможностей», и выставка к 95-летию Валентина Пурыгина («Самарские мистерии Валентина Пурыгина» Светланы ШАТУНОВОЙ), и продолжающийся роман Самарской информационно-библиотечной системы с Райнером Марией Рильке («Рильке и Бруно Шульц» Анны СИНИЦКОЙ).

И чествование самарского Дома дружбы народов в связи с 20-летием оного («Наследие, к которому нужно относиться бережно» Надежды ОСИПОВОЙ).

И, конечно, событие номер раз – фестиваль Шостаковича, которому посвящена первополосная статья ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА, который ждет его как с удивительным для него нетерпением. Но «мяса тигру всё равно не докладывают», и от пятен не избавиться даже на солнце. А в дополнение к теме – приглашение на концерт к 80-летию самарской композиторской организации («Тише. Слышите Шостаковича звуков радугу?»), совершенно бесцеремонно и несправедливо вытесненный на обочину духоподъемного сентября.

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Среди множества предложений по поводу того, что «следует делать в свободное от чтения «Свежей газеты» время» – любить джаз («Эрроллу Гарнеру – 100!» Игоря ВОЩИНИНА), «слушать вместе» с Дмитрием ДЯТЛОВЫМ («Патетическая симфония Александра Мелик-Пашаева»), «смотреть вместе» с Олегом ГОРЯИНОВЫМ («Цензор») и Леонидом НЕМЦЕВЫМ («Аличе Рорвахер: воскрешение естественного человека»), «читать вместе» с Константином ПОЗДНЯКОВЫМ («Много музыки из ничего»).

А кому и этого мало – в вашем распоряжении «Книжная полка» с новинками non fiction.

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Весь этот массив материалов, безусловно, давит на довольно скромный – по числу – событий конца августа – начала сентября: интервью Маргариты ПЕТРОВОЙ с Михаилом Чириковым после творческой встречи в Литературном музее («Непростая жизнь Евгения Чирикова, рассказанная его правнуком»); репортаж Ксении ГАРАНИНОЙ с «самого не ангажированного политической повесткой» фестиваля «Назад в город», придуманного галереей «Виктория» («Попытка научить зрителей видеть современное искусство. Удалась!»; «Заметки о слете институций современного искусства» Ильи САМОРУКОВА.

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Обзор «второй книжки» «Свежей газеты» – «О вечном» – начну с продолжения космологической темы, начатой в предыдущем номере Валерием БОНДАРЕНКО. Ее продолжает Герман ДЬЯКОНОВ – «Вычисляя ранг «Матрицы».

Сам же Валерий Вениаминович адресует читателям вопрос: «Почему мы перестали слышать Блока?» Это один из материалов, посвященных трагическому для отечественной культуры 1921 годе, о чем напоминает Сергей ГОЛУБКОВ – «Межи и водоразделы времени».

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Персоны номера – прозаик, издатель и публицист Марк Галесник. Мы публикуем окончание его беседы со Светланой ВНУКОВОЙ «Галесник, в которого верит Бог». И директор Сызранской драмы Сергей Салмин («Тот, кто всегда за кулисами» Александра ИГНАШОВА).

Ирина САМОРУКОВА предложила нашей «Свежей газете воспоминаний» новую рубрику. Мы назвали ее «Энциклопедия самарской жизни. Год за годом». И сама Ирина Владимировна забрала себе «олимпийский» год – «Куйбышев. 1980». Следующий – Михаил Куперберг с 1987-м. Остальные пока свободны – разбирайте.

А в другой энциклопедии – «Самара в их жизни» Александра ЗАВАЛЬНОГО – очерк о маршале Василии Константиновиче Блюхере.

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Вашему вниманию – тестовая «сказочка» Зои КОБОЗЕВОЙ – «Пчёлы Персефоны, или «Просто мир молодеет вокруг», лекция Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА на «Факультете ненужных вещей» («Не ложися на краю»).

Новая страничка Татьяны РОМАНОВОЙ о языке – «Волга-Волга».

Газета продолжает рубрику «Наталья ЭСКИНА. Неопубликованное». В этом номере – «Устный гоблинский. Сиквел».

Лидер «культурных колумнистов» Герман ДЬЯКОНОВ рассуждает о «Науке логики и логике науки», законности и справедливости («Точность – «вежливость плюс») и возвращает нас к наследию Платона и Лукиана Самосатского («Три с половиной «Пира»).

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Читайте «бумажную» газету: она – факт культуры, а все эти интернет-версии, по большому счету – факт «Самараэнерго». И тот – до поры, до времени.

Читайте «Свежую» и изучайте творчество Сергея САВИНА – наш художник вновь с нами.

Читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Текст: В.В. Долонько