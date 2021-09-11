В Сочи стартовал XXV Форум современной журналистики «Вся Россия-2021»

10 сентября в Сочи стартовал юбилейный XXV Форум современной журналистики «Вся Россия-2021», первым гостем которого стал Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В числе участников Форума делегаты из Самарской области во главе с Ириной Цветковой, секретарем Союза журналистов России, председателем Самарского областного отделения СЖР.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв отметил, что, несмотря на плотный график, министр нашёл время, чтобы поприветствовать участников форума и ответить на их вопросы. «Поэтому мы начинаем форум на день раньше и прямо здесь и сейчас я объявляю форум открытым, — сказал глава СЖР.

Перед началом встречи с журналистами, министр зачитал приветствие Президента России, в котором, в частности, говорится:

«Стартовав в 1996 году, форум убедительно доказал свою востребованность и на протяжении многих лет служит развитию нашей страны, в российских регионах — современных, качественных СМИ, совершенствованию стандартов работы с информацией, укреплению авторитета и престижа журналистской профессии».

В ходе встречи журналисты задали министру целый ряд вопросов, касающихся российской внешней политики, в том числе, коллеги интересовались мнением министра об условиях работы российских СМИ за рубежом. В этой связи, Сергей Лавров отметил, что Запад «практически объявил войну» российским СМИ, необоснованно лишая российских журналистов возможности выполнять свой профессиональный долг. Эти действия вынуждают российскую сторону предпринимать ответные меры, подчеркнул Лавров.

Министр также прокомментировал ситуацию с отказом Евросоюза признавать российские антиковидные вакцины, и заявил, что Россия готова к конструктивному диалогу с Западом по данному вопросу. «Были такие робкие попытки — потом они как-то сошли на нет – Брюссель был явно не готов разговаривать о взаимном признании вакцин. Мы же к этому абсолютно готовы», — сказал он. По словам Лаврова, потребность в российских вакцинах в Европе есть, и некоторые страны, несмотря на давление, такое решение уже приняли. «Те, кто хотел сделать это на основе национального решения, уже сделали. Дверь открыта для всех остальных», — заявил министр.

Говоря о ситуации в Афганистане, Сергей Лавров отметил, что российские дипломаты активно следят за происходящими событиями в этой стране, но пока не видят угроз для безопасности России. «Мы всячески поощряем заявления талибов о том, что у них нет намерений узурпировать власть, что они хотят сделать правительство, как принято выражаться, инклюзивным, что <…> не будут создавать проблемы своим соседям, в том числе странам Центральной Азии и что у них нет планов вторгаться на чужую территорию».

Сергей Лавров остановился и на ситуации на Украине. В частности, министр прокомментировал очередные выпады президента Украины Владимира Зеленского в адрес России.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства сказал буквально следующее: «Я считаю, что эти комментарии не заслуживают никакого внимания, мы привыкли к огульным заявлениям, насквозь пропитанным русофобией. И мне просто жаль, что президент Зеленский, который пришёл к власти под другими лозунгами, который получил поддержку, в том числе на востоке Украины, теперь делает заявления вроде»если ты живешь на Украине», он говорит «в Украине», «и считаешь себя русским, то поезжай в Россию, здесь тебе делать нечего». Как он выполняет то, что обещал, мы все прекрасно видим. Вся череда законодательных инициатив направлена на подрыв каждого положения Минских договоренностей».

Обсуждая тему своего личного участия во внутриполитической жизни страны, Лавров не исключил возможность своей отставки после выборов осенью, но заявил, что «сначала надо дождаться результатов выборов».

По материалам сайта СЖР https://ruj.ru/news/glava-mid-rf-my-otstaivali-i-budem-otstaivat-interesy-rossii-16060