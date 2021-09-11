В работе Форума «Вся Россия-2021″ принимает участие делегация Самарского областного отделения Союза журналистов

В работе XXV Форума современной журналистики «Вся Россия-2021» принимает делегация Самарского областного отделения Союза журналистов России. Возглавляет нашу делегацию секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Владимировна Цветкова.

Члены делегации Самарского областного отделения СЖР поделятся опытом с коллегами, расскажут о проектах областного Союза журналистов и о работе Ассоциации районных и городских СМИ, а также о путях решения проблем, с которыми сталкиваются редакции.

В формате форума состоится встреча руководителей региональных отделений СЖР на тему «Координация работы на региональном и федеральном уровнях». Модерировать встречу будет Ирина Цветкова, которая ведет Школу председателей региональных отделений Союза журналистов России.

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