В Сочи состоялась церемония вручения премии «ТЭФИ-Мультимедиа»

В рамках XXV юбилейного форума современной журналистики «Вся Россия» в Зимнем театре, в Сочи, состоялась торжественная церемония вручения первой национальной премии за высшие достижения в области журналистики. Одним из победителей стал журналист ГТРК «Самара» Антон Самохвалов.

Самое большое количество заявок были номинированы в категории «Телевидение» – 320. В категории «Печатные издания» жюри рассмотрело 291 заявку. 57 номинантов представляли радио-индустрию, 232 – диджитал медиа.

– Очень здорово, что сегодня в этом зале впервые вручена национальная премия «ТЭФИ-Мультимедиа». СЖР – это более 70 тысяч журналистов. Опора нашего союза – это районные газеты. Раньше премию ТЭФИ могли получить только телевизионщики. Очень почетно было получить ее сегодня и газетчикам, – заметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

В номинации «Радиоведущий» жюри оценило мастерство журналиста ГТРК «Самара» Антона Самохвалова в программе «Самарские смотрители» на «Маяке».

«Отдельно хочется поблагодарить нашего руководителя — Елену Леонидовну Крылову! За веру в наши силы и вдохновение! Это было очень волнительно! С таким экспертным советом! Уф! Очень хотелось победить…»

- поделился первыми впечатлениями Антон Самохвалов и признался, что быть вместе с телерадикомпанией первым в новой номинации главной премии страны в области мультимедиа – волнительно и почетно.

Союз журналистов поздравляет Елену Леонидовну Крылову, коллектив ГТРК «Самара» и Антона Самохвалова с победой!

Так держать!