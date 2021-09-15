В Сочи рассмотрели проблемы региональных отделений СЖР

Союз журналистов России на Форуме «Вся Россия — 2021» (г. Сочи) провёл большую встречу с руководителями региональных отделений СЖР. Модерировала мероприятие Ирина Цветкова, секретарь СЖР, председатель Самарского областного отделения СЖР.

Представители региональных отделений откровенно делились проблемами в своей работе и вместе искали пути решения этих проблем.

В работе секции участвовали делегаты из Самарской области.

Как и любая другая общественная организация, Союз журналистов действует в рамках правового поля и должен своевременно решать текущие вопросы, связанные с организацией работы. Сейчас члены Союза готовятся к очередному, тринадцатому, съезду СЖР.

«Через год, здесь в «Жемчужине» мы проведем федсовет, и на этом федсовете мы должны определить дату съезда, — сообщил председатель СЖР Владимир Соловьёв. — Хочу заранее об этом сказать, чтобы вы подумали, может быть у вас будут какие-то идеи. На съезде должно быть принято много очень важных серьёзных решений, в том числе мы должны будет проголосовать за или против, готовы ли мы, чтобы к нам входили организации целые».

На сегодняшний день в отдельных регионах действуют несколько журналистских объединений. Многие из них готовы войти в состав Союза журналистов России, но для этого должна быть разработана процедура приёма и внесены соответствующие изменения в документы.

Ещё один вопрос, который требует решения, это работа с членами СЖР, которые давно утратили связь с организацией. Многие из них давно не работают в СМИ и не платят взносы, однако исключить их из состава Союза пока невозможно.

Помимо этого, на предстоящем съезде планируется рассмотреть возможность открытия отделений Союза журналистов России за рубежом. Потребность в реализации этой инициативы назрела давно, возможности для этого тоже уже есть, но нужно продумать формат работы таких объединений.

Участники встречи обсудили ряд других оргвопросов.

Форум современной журналистики «Вся Россия-2021″ проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.