Приглашаем на выставку «Души Цвета Покажем»

18 сентября 2021 г., в 16:00 во Дворце культуры железнодорожников им. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94) состоится выставка картин «Души Цвета Покажем», посвященная дню Фонда «Источник веры».

Благотворительный фонд “Источник Веры” с 2019 года реализует проект «Души Цвета Покажем». Это социальный проект, цель которого — вывести детей с ограниченными возможностями здоровья из домашних стен, познакомить их с творчеством, научить рисовать. За три года уже организовано множество таких выставок как в Самаре, так и за ее пределами.

Следующую выставку мы хотим посвятить трехлетию фонда. Это знаковая дата для нас, так как проект «Души Цвета Покажем» продолжает свою работу с особыми детьми и реализуется с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.

Цель выставки: познакомить общество с творчеством детей с ОВЗ, а также поздравить участников проекта, вручить им благодарственные письма и грамоты.

В программе мероприятия: поздравления от представителей государственных и общественных организаций, экспозиция картин “Души Цвета Покажем”, выступления творческих коллективов г.о. Самара, хоровое исполнение песни родителями, воспитывающих детей с ОВЗ, шоу аниматоров и многое другое.

Среди приглашенных гостей — министр культуры Самарской области Т.П. Мрдуляш, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области М.Ю. Антимонова, директор Самарского областного художественного музея А.Л. Шахматова, глава Ленинского района Е.Ю. Бондаренко, руководитель Управления по делам инвалидов Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области И.В. Качелин, депутат Думы городского округа Самара А.П. Чернышев, президент Всемирной федерации Фудокан каратэ-до А.А. Королев и другие.

Президент БФ “Источник Веры” Виноградова В. И.

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