Состоится шестнадцатый пресс-тур туристического проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области»

24 сентября 2021 года (пятница) состоится шестнадцатый пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

Пресс-туры осуществляются каждую неделю на протяжении всего лета и сентября 2021 года. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

На протяжении всего третьего этапа участники пресс-туров покоряют горы Самарской Луки, изучают флору и фауну Жигулевского заповедника, знакомятся с историей муниципальных районов и рассказывают о туристических точках притяжения нашей области.

В этот раз журналисты и блогеры примут участие в торжественном открытии кемпинга у Волги «ЛИМАН» — это туристическое место притяжения для экологического отдыха с комфортом. Находится кемпинг в очень живописном месте — поселке Фёдоровка. Объект окружают природные достопримечательности региона: берег Волги с золотистым песком, острова Середыш и Шалыга, Самарская Лука и гора Стрельная.

Проект реализован командой организаторов из Тольятти, для которых туризм давно стал делом жизни. Поэтому важным шагом для Кемпинга у Волги «ЛИМАН» стала победа I конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма 2020 г.

Красивой особенностью «ЛИМАНА» является его философия, заключенная в каждой детали места. Она отражена в девизе: «Экология природы. Момента. Тебя!». Экотерритория в 3 га сочетает природу, покоряющую красотой лугов, леса, реки, островов, гор, и комфорт, обволакивающий, ненавязчивый, как листва на солнце или волны Волги.

Приглашаем представителей СМИ (журналистов и блогеров) стать участниками 16-го пресс-тура еженедельных путешествий по самым уникальным туристическим местам Самарской области.

Для аккредитации и участия в пресс-туре необходимо до 18:00 23.09.2021 года направить информацию (Телеканал/издание /блог (со ссылкой на блог), Ф.И.О., телефон, e-mail) на электронную почту depturpressa@mail.ru. На каждого представителя СМИ заявка заполняется отдельно!

Приглашаем к участию в пресс-туре представителей СМИ! Количество мест ограничено.

Контактные данные:

Наталья Федоровна Антонова – пресс-секретарь департамента туризма министерства культуры

Самарской области.

Телефон: 8 (927) 751-74-92

Программа:

08:30 — выезд от департамента туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19).

11:00 – кемпинг «ЛИМАН» (Самарская обл., г.о. Тольятти, п. Фёдоровка. Федоровские луга, Луговой проезд 7).

18:00 – прибытие к департаменту туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19).

*время возвращения из пресс-тура может варьироваться.