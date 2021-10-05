Поздравление с Днем учителя от Ирины Владимировны Цветковой

Уважаемые учителя, преподаватели!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Как сказал классик, учитель должен быть артистом, художником, горячо влюблённым в своё дело. И действительно, ремесло педагога не каждому по плечу. Быть учителем – особый дар. Пусть ваши душевные качества, ваши таланты помогают вашим ученикам верить в себя, творчески самореализовываться и воплощать в жизнь самые смелые и современные идеи.

Здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!

Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области