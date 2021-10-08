Новый номер «Свежей газеты. Культуры»

Весьма неутешительное известие, что в очередном общероссийском опросе Самара, несмотря на колоссальные рекламные вложения в туристическую сферу, признана одним из наиболее неблагоприятных российских городов, неожиданным образом совпало с материалом Александра ЗАВАЛЬНОГО «ЕГЭ по мату». С него мы решили начать настоящий номер газеты.

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Много событийных материалов. На «Музыкальной площади» – рецензия Дмитрия ДЯТЛОВА «Фортепианный Олимп Николая Луганского», заметка Юлии ШУМИЛИНОЙ «Не только Пьяццолла» о концерте Frauchi Guitar Quartet и «вторая порция» материалов с фестиваля «Шостакович. ХХ век»: «Шекспир. Шостакович. Гамлет: слово и музыка» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ, «Арфа вокруг Шостаковича» и «Кинотеатральные грани гения» Анны ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ, «Лирические грани откровений» (о камерных концертах фестиваля) и Pars pro toto… (рецензия на премьеру оперы «Игроки») Ольги КРИШТАЛЮК.

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Прямо-таки вал премьер случился на последней неделе в театрах Самарской области. «Розенкранц и Гильденстерн» в молодежном театре «Мастерская» («Спички детям не игрушка» Александра ИГНАШОВА), «Истории города Колоколамска» в Самарском театре кукол («Край непуганых идиотов. Самое время пугнуть…» Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ), «Чичиковlive» в тольяттинском ТЮЗе «Дилижанс» («Тварь из преисподней» Вячеслава СМИРНОВА), «Темные аллеи» в СамАрте (Ольга ЖУРЧЕВА) и «Мария Стюарт» в театре-студии «Грань» («Угол зрения на проблему нового матриархата» Галины ТОРУНОВОЙ).

«Мария Стюарт» показали в рамках фестиваля «Волга театральная», завершившемся в субботу, и мы решили ограничиться его итогами и рецензией на новойкуйбышевскую премьеру, отложив большую аналитическую статью для следующего номера газеты.

И репортаж Ксении ГАРАНИНОЙ с парафестиваля «Театр – территория равных возможностей».

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Из других событий – открытие выставки работ Вениамина Клецеля в Доме актера («Предназначенное расставанье обещает встречу впереди» Татьяны ПЕТРОВОЙ); литературный фестиваль в Ширяево «Слова и тропы» (Ольга СОКОЛОВА); размышления Валерия БОНДАРЕНКО, вернувшегося с «Кинотавра» («Кинолюбы, которым сопутствуют бури»).

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Героями наших очерков стали председатель Самарского отделения Союза кинематографистов России Нина Шумкова («И безоружный «кадр» в сердце нам целится!» Дильбар ХОДЖАЕВОЙ), ветеран самарской журналистики Татьяна Воскобойникова («Остановиться, оглянуться…» Нины АЛПАТОВОЙ), самарский художник Станислав Щеглов («В офорте сегодня я остался в Самаре один» Валентины ЧЕРНОВОЙ).

В номере – окончание интервью одного из первых самарских диджеев Павла Маргуляна («Человек радио» Светланы ВНУКОВОЙ).

В «Неизданном Натальи ЭСКИНОЙ» – «Самарские картинки столетней давности».

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Публикация Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА знакомит с неопубликованной книгой Петра Завьяловского «Поволжская трагедия», «Волжский текст русской литературы» – тема нового материала Сергея ГОЛУБКОВА. В «Культурологических штудиях» – «Персидские корни Красной Шапочки» Леонида НЕМЦЕВА. Очередная сказочка Зои КОБОЗЕВОЙ – о «Наследстве». Очередную подборку «Одностиший» прислала Алёна САМСОНОВА. А Герман ДЬЯКОНОВ рассуждает о последствиях жизни «По инициативе…»

«Энциклопедию самарской жизни. Год за годом» продолжает очерк Михаила КУПЕРБЕРГА «Куйбышев 1987 год». Расследование Аркадия СОЛАРЕВА «Птенцы гнезда Биязи» посвящено Ставропольской школе военных переводчиков. Энциклопедия «Самара в их жизни» Александра ЗАВАЛЬНОГО пополнилась главкой о Петре Федоровиче Устинове.

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Вот таким, на наш взгляд, было то время, пока нас не было с вами. Очень надеемся, что и следующие две недели будут для нас/вас столь же содержательны и насыщены увлекательными сюжетами. Начинаются фестивали классического балета имени А. Я. Шелест и еще 48 «Самарских премьер», которые мы выделили из прочих.

Надеемся встретить вас там. Если нет – «Смотрите вместе» с Олегом ГОРЯИНОВЫМ («Деревенский детектив: цикл песен»), «Читайте вместе» с Константином ПОЗДНЯКОВЫМ («Не надо, а хочется»). Заглядывайте на нашу «Книжную полку». И помните, что будет, если «Не читать книг, а обсуждать их» (Герман ДЬЯКОНОВ)

Читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Виктор Долонько, главный редактор