Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Реса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021. Оба журналиста получили премию за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира».

Союз журналистов России и Самарское областное отделение СЖР поздравляют Дмитрия Муратова и Марию Ресу с высокой наградой!

«С момента основания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на темы от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, манипуляций на выборах, фабрик троллей и до применения российский войск внутри и за пределами России. Оппоненты «Новой газеты» отвечали на это угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты убиты шесть ее журналистов, включая Анну Политковскую, писавшую о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики», — заявила глава комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Муратов заявил, что намерен перевести часть Нобелевской премии в фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Он посвятил эту премию погибшим журналистам «Новой газеты».

58-летняя Мария Ресса — первый лаурет Нобелевской премии филлипинского происхождения. Она работала как ведущий расследователь телекомпании CNN в Юго-Восточной Азии и возглавляла новостное издание Rappler, оппозиционное по отношению к президенту Филлипин Роберту Дутерте.

В 2019 году власти Филлипин обвинили ее в киберпреступлениях после публикаций Ресса о нарушениях прав человека в стране. Законодательство о киберпреступлениях, принятое при администрации президента Дутерте, неоднократно подвергалось критике. Оппоненты Дутерте убеждены, что этот закон стал инструментом для преследования журналистов. Ресса может грозить до шести лет заключения.

Дмитрий Муратов родился 30 октября 1961 года в Куйбышеве. В 1983 году окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета.

После военной службы работал в газете «Волжский комсомолец». 1987 году стал заведующим отделом комсомольской жизни газеты «Комсомольская правда». В 1990 году он стал редактором отдела информации издания.

В ноябре 1992 года ушёл из «КП» и одновременно выступил соучредителем товарищества журналистов «6-й этаж», в которое вошли журналисты, несогласные с новой редакционной политикой газеты. В следующем году товарищество стало учредителем «Новой ежедневной газеты», первый номер которой вышел 1 апреля 1993.

Муратов вошёл в её редколлегию и стал заместителем главного редактора. В декабре 1994 — январе 1995 годов являлся специальным корреспондентом газеты в зоне боевых действий на территории Чечни. В феврале 1995 стал главным редактором издания, которое к тому моменту было переименовано из «Новой ежедневной газеты» в просто «Новую газету». Как главред «Новой» Муратов фигурировал в сообщениях о гибели редактора отдела спецпроектов газеты Игоря Домникова (убит в мае 2000 года), своего заместителя Юрия Щекочихина (скончался в июле 2003 года, по официальной версии, в результате острого аллергического синдрома), обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской (убита в октябре 2006 года) и внештатного корреспондента издания Анастасии Бабуровой. Дмитрий Муратов награжден орденом Дружбы и орденом Почета. Он был удостоен ряда престижных званий и премий, Международной премии свободы прессы за 2007 год, учрежденной Комитетом защиты журналистов, и премии Международного кинофестиваля «Cталкер».

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