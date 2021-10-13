В  Красноярском районе прошел Фестиваль «Русь. Эпоха Объединения»

В Красноярском районе, близ села Старый Буян, прошло мероприятие международного масштаба, посвященное истории, этнической уникальности и культурным традициям народов Самары и Поволжья — этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха Объединения», посвященный битве Тимура и Тохтамыша.

Информационную поддержку в проведении Фестиваля оказало Самарское областное отделение Союза журналистов России. Члены Фотообъединения СОО СЖР Олег Кирюшкин и Людмила Грибцова приняли участие в фотосъемках мероприятия.

Мероприятие проходило в памятном месте, где в 1391 году произошло одно из крупнейших сражений средневековья – битва двух великих полководцев – Тимура и Тохтамыша. Трехдневная битва на реке Кондурче решила судьбу Руси, нанеся сокрушительный удар по Золотой Орде, создав предпосылки для освобождения от татаро-монгольского ига.

Особенностью данного фестиваля является то, что к нему неизменно проявляют интерес историки и эксперты, которые собираются обсудить историческое значение битвы двух полководцев и выразить свое экспертное мнение об исследованиях ученых всего мира по этой теме. На этот раз на круглом столе ученые, ведущие историки и краеведы из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Татарстана обменялись мнениями по теме международного эха великих битв XIV века и использования формата фестиваля как социальной технологии вовлечения нынешнего поколения в восстановление исторической памяти. А член союза писателей РФ Дмитрий Агалаков представил свою книгу – художественное изыскание на тему битвы «Ордынский волк. Самаркандский лев».

Организаторами V международного фестиваля выступили Некоммерческая организация культурного и духовного развития «У-РА», Фонд «Патриотическая волна», Администрация муниципального района Красноярский при поддержке Фонда президентских грантов, Департамента туризма министерства культуры и Правительства Самарской области.

Руководитель компании «У-РА» Виктория Агалакова считает, что фестиваль уже является брендом Самарской области: «Здесь можно увидеть все этническое разнообразие Самарского региона. В память об исторической битве на нашей Самарской земле мы планируем снять документальный фильм, который еще раз напомнит об историческом пути России, о формировании многонациональности регионов Поволжья и нашего края и коренных истоках дружбы народов Самарской области, добрососедстве с народами соседних государств, стран СНГ».

Профессиональные реконструкторы, настоящие энтузиасты своего дела во главе с руководителем духовно-культурного кремля «Богатырская слобода» Отцом Феоктистом(Петровым), воссоздали на фестивальной площадке сцены средневековой битвы, где воины в железных доспехах сражались на мечах.

Кроме того, прошли мастер-классы по столярному делу, лепке из глины изготовлению кукол, ярмарка мастеров. Каждый желающий мог поучаствовать в фотосессии в старинных костюмах, принять участие в джигитовке и попробовать шедевры национальной кухни. Самые сильные и смелые попробовали свои силы в исторических состязаниях «Форт Буян» — преодоление препятствий, упражнения на ловкость. Гостей порадовала разнообразная концертная программа — выступление национальных коллективов, современного народного коллектива «КузьмИнишна» и лауреата Всероссийского и Международного конкурсов, обладателя Губернских грантов в области культуры и искусства ансамбля народных инструментов Самарской государственной филармонии «ВолгаFolk Band».

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией организаторы фестиваля выбрали новый необычный формат. «Само мероприятие из-за санитарных ограничений не могло быть столь массовым, как в прежние годы. Но, поскольку неизменно вызывают зрительский интерес и богатырские бои, и джигитовка скакунов, и мастер – классы по народным ремеслам, то было принято решение о съемках фильма, который чуть позже будет доступен в режиме онлайн для всех желающих», — пояснила особенности фестиваля 2021 года Виктория Агалакова.

Руководитель Фонда «Патриотическая Волна» Ольга Лащенкова-Макарьян выразила признательность Фонду Президентских грантов за поддержку идеи фестиваля. «Мы благодарны за оказанное доверие и финансовую поддержку. Такие события культурной жизни губернии, безусловно, привлекают внимание жителей области, пользуются популярностью и имеют не только развлекательный характер, а скорее образовательное и просветительское значение. Традиционно к нам на фестиваль приезжают целыми семьями».

Фестиваль в формате online будет доступен в сети Интернет уже в конце октября.

Авто фото – Олег Кирюшкин, член Фотообъединения СОО СЖР.