Со времен СССР в газетах, а потом на «телеке» прижилась такая рубрика – «Журналист меняет профессию». (Сразу вспомнился Дима Комаров с его «Миром наизнанку»! ) В чем фишка? «Акула пера» примеряет небанальную для себя роль! Вот и я, поехав за сюжетом на виноградные плантации фермеров Помещиковых близ Тольятти, решил взять уроки правильной обрезки лозы у гуру этого дела – Артема Помещикова и его команды.

Обрезать – это вам не просто секатором чикать! Тут целая наука: из массы ветвей надо выбрать одну, максимум 2 – 3 самых сильных, которые весной дадут ростки, из которых вырастут грозди. Остальной «прирост», а это 85-90%, безжалостно состричь.

А знаете ли вы, что зимние морозы страшны не всякому сорту? Да, есть морозостойкая солнечная ягода! Винограду опаснее температурные качели, скажем, от –30°С до +5°С. В оттепель проснувшаяся почка может сгнить. Вторая проблема – весеннее солнце, которое может почку выжечь, когда воздух прогревается до +25°С, а земля еще не оттаяла. Поэтому укрывать культуру в наших широтах важно. А делать это лучше грунтом, а не соломой или сеном, где часто заводятся грызуны, и сама растительность часто преет. Вот ничтожная часть той обширной информации про виноград, что мне поведали. Применим на даче! )))

Текст: Андрей Введенский