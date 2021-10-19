Расширенное заседание Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

18 октября Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи провёл своё первое расширенное заседание в новом, VIII созыве.

О том, сколь значительную роль для всех нас играет сегодня информация и насколько серьёзное значение со стороны СМИ, государства, да, по сути, и всего общества придаётся качеству этой информации, говорит уже тот факт, что на сегодняшнее заседание были приглашены топ-менеджеры Министерства цифрового развития во главе с министром Максутом Шадаевым, а также генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, председатель Роскомнадзора Андрей Липов, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Кроме того, в совещании приняли участие сенаторы, представители СМИ и ряда общественных организаций.

Заседание открыл глава Комитета Александр Хинштейн. Он искренне поздравил вновь назначенных членов Комитета и поблагодарил за работу сотрудников Комитета предыдущего созыва, наградив их почётными грамотами и памятными подарками.

Затем слово взял министр цифрового развития Максут Шадаев. В своём докладе Шадаев, в частности, затронул тему реализации проекта устранения цифрового неравенства, рассказал о ближайших законодательных инициативах в отношении цифровой среды и кибербезопасности, а также о взаимодействии с АО «Почта России» и бюджетном планировании.

Доклад М.Шадаева показал масштаб и объём задач, решаемых цифровым министерством. При этом, министр подчеркнул важность законодательной поддержки, отметив, что в этом плане министерство возлагает на Госдуму большие надежды.

В свою очередь, Максим Акимов остановился на основных моментах деятельности Почты России. Несмотря на определённый прогресс в переходе на современные цифровые технологии, — сказал М.Акимов, остаётся ещё немало нерешённых проблем, большинство из которых связано с трудностями в работе отделений, расположенных в небольших городах и малых населённых пунктах страны.

По окончании выступления Максима Акимова, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв привлёк внимание коллег к серьёзной проблеме, с которой всё больше сталкиваются редакции районных газет в последнее время. Проблема общеизвестна,- сказал глава СЖР, — это, порой немотивированное, повышение Почтой России цен на доставку прессы.

- Я часто бываю в регионах, — отметил В.Соловьёв, — и мне бы не хотелось на этом совещании дословно приводить слова «районщиков» о растущих тарифах почты России, но, поверьте, отзывы весьма нелестные.

- Мы ситуацию знаем, сказал М.Акимов — , но, на данный момент, не видим вариантов разрешения этой проблемы без дополнительного финансирования со стороны государства, ведь значительное сокращение подписки неизбежно ведёт к повышению удельной стоимости доставки прессы. Это печально, но пока Почта России физически не может снизить тарифы без риска понести невосполнимые убытки.

В этой связи Владимир Соловьёв предложил организовать Круглый стол с участием всех заинтересованных сторон с целью найти взаимоприемлемое решение.

Также Александр Хинштейн рассказал коллегам о результатах работы Комитета в Госдуме VII созыва.

Говоря о текущих планах, Хинштейн отметил, что законодательная деятельность будет сконцентрирована на повышении безопасности цифровой среды и на создании условий для её развития.«Наша общая задача — это безопасная цифровая среда для наших граждан, без фейков, противоправного контента, кибермошенников и утечек персональных данных. А кроме того, условия для развития нашего ИТ-сектора, равные условия для работы всех игроков на нашем рынке», — сказал председатель Комитета.

По окончании заседания В.Соловьёв передал председателю Комитета по информационной политике Александру Хинштейну предлагаемые поправки в законодательство об иноагентах — от юристов Союза журналистов России и от членов постоянной комиссии по защите прав человека в информационной сфере Совета по правам человека и развитию гражданского общества при Президенте России.