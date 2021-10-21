НОВЫЙ НОМЕР «СВЕЖЕЙ ГАЗЕТЫ. КУЛЬТУРЫ»

Вышел в свет двадцатый номер «Свежей газеты. Культуры».

Очередной номер газеты выходит перед началом нового неопределенного периода пандемийного периода: сколько выходных нас ждет? Разрешат ли власти общение с высокой культурой в этот период? Мы не стали гадать, а опубликовали газету в полном формате – со страницей премьер, анонсами и «дразнящими» рецензиями на события свершившиеся. Читать-то, надеемся, при короновирусе можно будет всегда.

Первая полоса отдана материалу Дмитрия СТАШЕНКОВА, ученого секретаря областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина, – «135 лет Музея имени Алабина в фокусе археологии». Юбилейная выставка должна открыться 28 октября.

Кроме нее в номере – о других событиях в музее: выставках «Немцы Поволжья. Неоконченная фотолетопись», «Новатор. К 150-летию А. У. Зеленко».

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80-летию объявления Куйбышева «запасной столицей» и парада к годовщине Октябрьской революции – статья Аркадия СОЛАРЕВА «Куйбышевским парадом командовал резидент ГРУ Мрамор». В «Энциклопедии самарской жизни. Год за годом» – воспоминания Сергея ГОЛУБКОВА «Куйбышев 1984 год». Какой была куйбышевская культура в год оруэлловского романа-пророчества. Энциклопедия «Самара в их жизни» Александра ЗАВАЛЬНОГО пополнилась главкой об Иване Семеновиче Кутякове.

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На «Музыкальной площади» – заключительные материалы о фестиваля «Шостакович. ХХ век»: «Сила компромисса», «Причастие вечной музыке» Ольги КРИШТАЛЮК и «Обманутые ожидания» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ. Тут редакция немного лукавит: мы ждали-ждали какого-то завершающего круглого стола, на который организаторы фестиваля пригласили активных участников фестиваля и обсудили его итоги – не случилось, хотя, на наш взгляд, такое обсуждение было бы полезно всем – и профессионалам и любителям. Потому редакция оставила за собой право на заключительный материал. Жаль, что не с кем его обсудить до публикации.

Наш новый автор Валерия ЛОСЕВИЧЕВА предлагает материал с концерта к Международному дню музыки в Самарской филармонии – «На пути к Рахманинову». А Игорь ВОЩИНИН напоминает о юбилее хорошо знакомого любителям джазовой музыки гитариста Алексея Кузнецова («Рожденный с гитарой»).

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В «Театральном проезде» – обещанные итоги фестиваля «Волга театральная» («Самара как театральная столица Поволжья» Галина ТОРУНОВА), размышления Валерия БОНДАРЕНКО после литературного концерта в Самарской филармонии – «Слушая Константина Райкина, выздоравливаешь мгновенно», рецензия Вячеслава СМИРНОВА на первую после смены руководства тольяттинского «Колеса» премьеры («Девонширский охотничий гобелен «Охота на лебедя и выдру»).

На «Бульваре искусств» – рецензии Светланы ШАТУНОВОЙ на выставки в Самарском художественном музее («Учитесь видеть красоту!» и «Космическая одиссея Изаны Голетиани») и репортаж Ксении ГАРАНИНОЙ «Weekend Поволжской моды: как прошел фестиваль Александра Васильева».

На «Кинематографической набережной» – эссе Леонида НЕМЦЕВА «Такси между эпохами».

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«Культура и Слово» представлены аналитической статьей Людмилы КАРПЕНКО об «Окаянных днях» Ивана Бунина («Безумие революции»), эссе Анны СИНИЦКОЙ «О чем могли бы беседовать Рильке и Гофмансталь?», рецензией Константина ПОЗДНЯКОВА на роман «Контур», открывающий трилогию Рейчел Каск («Авторки и авторы») и колонку «Книги имеют свою судьбу» Германа ДЬЯКОНОВА («А физики – всё-таки шизики»).

Культурологическую «тетрадь» газеты составили очередная главка глобального труда Вадима РЯБИКОВА «Культура и Поток» – «Тайная сторона научного знания»; «сказочка» Зои КОБОЗЕВОЙ из цикла «Измерения Самары» – «На самом дне автобуса», «лекция» Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА на «Факультете ненужных вещей» – «А поговорить?» и тончайшие «социокультурные колонки» Германа ДЬЯКОНОВА «Средневековье. Возрождение» и «Ты волна моя, волна…».

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Начать заключительную «главку» анонса – о том, что следует делать в свободное от чтения «Свежей газеты» время начну с эссе Дмитрия ДЯТЛОВА «Человек Слова». Год назад, 25 октября, от нас ушла Наталья Анатольевна Эскина. Год газета печатла ее материалы, оставшиеся в редакционном портфеле. И вот теперь нас ждут вечера, посвященные ее памяти…

Главные событие предстоящих недель – Фестиваль Аллы Шелест в Самарском академическом театре оперы и балета, Неделя современного танца в галерее «Виктория» и еще полста «самарских премьер». Мы приглашаем вас посмотреть вместе с Олегом ГОРЯИНОВЫМ фильм «Холодный расчет», «порыться» на «Книжной полке»..

И читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Автор текста: В.В. Долонько, главный редактор