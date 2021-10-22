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Прими участие в конкурсе «Золотое перо губернии»!

Уважаемые коллеги!
Продолжается  сбор заявок на журналистский конкурс
«Золотое перо губернии»!

Золотое перо губернииКонкурс проводится Самарским областным отделением Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области и являет собой индивидуальное профессиональное соревнование членов Союза журналистов России, публикующихся в газетах и готовящих передачи в электронных СМИ городов и районов Самарской области.

 ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе можно скачать ПО ССЫЛКЕ.

Заявки принимаются  по 19 ноября 2021 г.

По всем вопросам звонить в оргкомитет:

8(846) 333-65-48

8(846) 332-68-39