Прими участие в конкурсе «Золотое перо губернии»!

Уважаемые коллеги!

Продолжается сбор заявок на журналистский конкурс

«Золотое перо губернии»!

Конкурс проводится Самарским областным отделением Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области и являет собой индивидуальное профессиональное соревнование членов Союза журналистов России, публикующихся в газетах и готовящих передачи в электронных СМИ городов и районов Самарской области.

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе можно скачать ПО ССЫЛКЕ.

Заявки принимаются по 19 ноября 2021 г.

По всем вопросам звонить в оргкомитет:

8(846) 333-65-48

8(846) 332-68-39