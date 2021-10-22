Прими участие в конкурсе «Золотое перо губернии»!

Уважаемые коллеги!
Продолжается сбор заявок на журналистский конкурс
«Золотое перо губернии»!
Конкурс проводится Самарским областным отделением Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области и являет собой индивидуальное профессиональное соревнование членов Союза журналистов России, публикующихся в газетах и готовящих передачи в электронных СМИ городов и районов Самарской области.
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе можно скачать ПО ССЫЛКЕ.
Заявки принимаются по 19 ноября 2021 г.
По всем вопросам звонить в оргкомитет:
8(846) 333-65-48
8(846) 332-68-39