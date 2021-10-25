Ушла из жизни Нина Суглоб

С прискорбием сообщаем, что ушла из жизни член Союза журналистов России Суглоб Нина Ивановна .

Нина Ивановна всю свою жизнь посвятила сызранской газете «Волжские вести», став одним из самых известных городских журналистов.

За высокий профессионализм и вклад в развитие региональной журналистики была удостоена Почетного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области».

Профессионал, отзывчивый человек, чуткий наставник – такой запомнят Нину Суглоб коллеги. Про таких, как она, говорят «человек-эпоха».

Уход из жизни Нины Ивановны — невосполнимая потеря.

Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья, коллеги приносят глубокие соболезнования родным и близким Нины Ивановны.

Светлая память…