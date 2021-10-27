В Москве пройдет Международный форум русскоязычных вещателей

VII Международный форум русскоязычных вещателей пройдет в Москве 28-29 октября 2021 года при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На крупнейшей коммуникационной площадке России – в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» (ММПЦ МИА «Россия сегодня») - профессионалы в области медиа, представители профильных министерств, депутаты Госдумы и лидеры общественного мнения обсудят актуальные вопросы в сфере русскоязычного вещания.

Форум проводится ежегодно в целях укрепления международного сотрудничества среди представителей СМИ, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья; обмена опытом по созданию новых проектов и форматов, продвижения русского языка в мире.

Деловая программа нынешней профессиональной ассамблеи принципиально отличается от предыдущих мероприятий. Центр информационной поддержки «Аспект», выступающий в 2021 году оператором форума, решил сделать акцент на инновационности и качестве контента вещания. «Не бывает книг нравственных и безнравственных. Есть книги хорошие и плохие», — говорил в одном из своих лучших романов Оскар Уайльд. Данной концепции придерживаются и организаторы мероприятия. С мнением Оргкомитета согласны и участники VII Международного форума русскоязычных вещателей. В рамках деловой программы пройдут заседания «круглых столов» по темам – «Особенности работы русскоязычных электронных СМИ», «Тенденции развития русскоязычного вещания в мире на примере ТВ-контента», «Тенденции в развитии современного русскоязычного радиовещания в России и за рубежом», «Тенденции и перспективы развития русскоязычной интернет-журналистики».

В ходе заседания каждого «круглого стола» будут обсуждаться как глобальные проблемы, связанные с работой русскоязычных вещателей на территории других государств, так и конкретные вопросы, затрагивающие специфику той или иной отрасли. В первый день форума – 28 октября – в рамках «круглого стола» по теме «Особенности работы русскоязычных электронных СМИ» по стратегическим вопросам выступят председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова. Уникальное исследование по тенденциям и перспективам развлекательного контента представит Генеральный директор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. Заместитель Генерального директора по цифровым технологиям «Русской Медиагруппы» Кирилл Чирясов поделится с участниками Форума полезнойинформацией. Модератором «круглого стола» «Тенденции развития русскоязычного вещания в мире на примере ТВ-контента» выступает президент Евразийской Академии телевидения и радио Валерий Рузин. Участниками «круглого стола» выступят российские и зарубежные профессионалы в области телевидения. Стратегические моменты раскроет Заместитель Генерального директора – руководитель Регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, Главный редактор Телерадиокомпании «Русский Дом» Любовь Курьянова расскажет об уникальном опыте создания телеканала. 29 октября участники «круглого стола» из России, Австралии, Англии, стран СНГ, посвященного радиовещанию, обсудят не только актуальные проблемы, связанные с распространением русскоязычного контента, но и поделятся друг с другом полезным опытом. Модератором «круглого стола» выступает креативный директор русскоязычной радиостанции «Matryoshka Radio» Николай Крупанин, который, в том числе, расскажет об успешном опыте русскоязычной радиофраншизы «Matryoshka Radio», которая сегодня вещает в Англии, Испании и ряде других стран. Свое мнение выскажет и директор «Русского радио Австралия» Борис Грейс. Завершает деловую программу форума «круглый стол», участники которого обсудят внедрение в электронные СМИ инноваций. В частности, представитель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Мария Крашенинникова раскроет секреты, в каких медиа уже используется искусственный интеллект и что ждет профессионалов медиарынка в ближайшем будущем.

В программе форума, который в этом году пройдет в смешанном формате – на площадке ММПЦ МИА «Россия сегодня» и в режиме онлайн-конференции – предусмотрены мастер-классы от ведущих зарубежных экспертов, работающих в сфере русскоязычного вещания. Более подробную информацию можно уточнить на сайте мероприятия www.forumsmi.ru и в Оргкомитете Форума (контактное лицо – Елена Ходырева, +7 (495) 795-7179, e-mail: forum@aspect.center, e.khodyreva@de-f.ru)