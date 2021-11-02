2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Памятная дата была провозглашена в декабре 2013 года Генеральной Ассамблеей ООН в память о двух убитых французских журналистах.

В принятой резолюции Генассамблея ООН осудила любые нападения и акты насилия в отношении сотрудников СМИ.

По данным ЮНЕСКО, в период с 2006 по 2020 год в мире было убито более 1200 журналистов, причем почти 9 из 10 случаев убийц не нашли.

В этот же день, 2 ноября, не стало редактора газеты «Тольятти сегодня» Андрея Уланова. 26 лет назад журналист скончался от огнестрельных ранений на следующий день после своего дня рождения. Преступление до сих пор не раскрыто.