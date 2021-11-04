Поздравление с Днем народного единства

Дорогие коллеги, читатели!

Самарское областное отделение Союза журналистов России поздравляет вас Днем народного единства!

Российская Федерация — одно из самых многонациональных государств мира, на территории которого проживают более 193 национальностей. В Самарской области их более 157.

4 ноября — День народного единства – это дань уважения историческому подвигу наших предков.

Этот день, имея историю длинною в три века, объединяет нас, внушает гордость и любовь к нашей общей великой стране.

Единение – наше мощнейшее оружие, надежда, которая так необходима в эти сложные времена.

Желаем вам здоровья, созидательного труда и успехов во всех добрых начинаниях!