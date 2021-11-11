НОВЫЙ НОМЕР «СВЕЖЕЙ ГАЗЕТЫ. КУЛЬТУРЫ»

Вышел в свет двадцать первый номер «Свежей газеты. Культуры».

Собственно, заголовок первоолосной статьи Михаил Перепелкин – «Жестокий год» – определяет основное настроение номера. Действительно, мы потеряли члена редакционного общественного совета газеты Бориса Кожина («Слово о Кожине» Валерия БОНДАРЕНКО), литературоведа и театроведа Эдит Леоновну Финк, танцовщика и хореографа Владимира Николаевича Тимофеева, поэта Олега Николаевича Маслова, художника и педагога Виктора Петровича Денисова, журналистку Светлану Геннадьевну Ишину, куратора Владимира Владимировича Пацюкова, художественного критика Александра Панова…

Материал ПЕРЕПЕЛКИНА – своего рода вступление к его «лекции на Факультете ненужных вещей» – «Беру и помню».

Созвучны этой теме – «сказочка» Зоя Кобозева «Надежды маленький оркестрик» и аналитическая статья Герман Дьяконов «К вопросу об иммунном ответе», которую мы поместили на страничке «Культура и Общество» – ей мы в порядке исключения заменили традиционную «Культура и Власть».

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На «Музыкальной площади» газеты – рецензии игорь вощинин на первый концерт Вадима Эйленкрига в Самарской филармонии («Библия джаза в Самаре»), Дмитрий Дятлов – на концерт пианиста Николая Кузнецова в абонементе «Steinway приглашает…» («Со скамейки запасных…») и Анна Лазанчина – на концерт гобоиста Алексея Балашова в Самарской кирхе («Радужный мир барокко»).

Кроме того газета под рубрикой «Система координат» публикует аналитическую статью Дмитрия ДЯТЛОВА «Талант – только начало» об итогах конкурса пианистов имени Федерика Шопена.

«Театральный проезд» начинается с рецензии Романа ВОЛОДЧЕНКОВА на открытие так внезапно прерванного Шелестовского фестиваля («Возвращение Чернышёва в Самару»).

К юбилею художественного руководителя Академического театра драмы Валерий Гришко – статья Татьяна Журчева «Он прикипел душой к Самаре». В «Театральных новостях» хочу обратить ваше внимание на пространную цитату из блестящего доклада Александра КАЛЯГИНА съезду театральных деятелей.

На «Бульваре искусств» – рецензии Светлана Шатунова на выставки в Самарском художественном музее («Собрание сочинений. Том 30») и галерее «Новое пространство» («Знаки, символы и мифы»).

В этом же номере – ностальгические воспоминания о творческих командировках заместителя директора по науке Самарского художественного музея Татьяна Петрова («Ходили мы походами в далекие края»).

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Событий не много по понятным причинам. Что же делают во время локдауна? Конечно, читают! На страницах «Культура и Слово»– историко-литературное эссе Сергей Голубков «Книжный репертуар года как социокультурное зеркало эпохи».

Александр ИГНАШОВ продолжает представлять вышедшие в свет книги самарских писателей («Размышляя о жизни»). И мы очень работы возвращению в строй (пусть временному) нашего автора Мария Акимова , променявший самарские прелести на учебу в Литературном институте. Тема ее публикации – конкурс молодых литераторов Поволжья («Обновленная «Болдинская осень»).

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В «тетради» «Память Культуры» – очерк Ольги ГОРОДЕЦКОЙ «Над селением Кошки уже брезжит рассвет»: история одного села, история одной семьи…

Любопытен материал Аркадия СОЛАРЕВА «Самаре нужен «Мамочка» – это своеобразные предложения автора самарским «памятникостроителям». Кстати, один из longread`ов Аркадия Михайловича – о Ставропольской школе военных переводчиков – стал нашим сетевым лидером: около 2 000 лайков!

Дмитрий СТАШЕНКОВ представляет книгу «Страницы истории Самарской археологии», выпущенную к 75-летию Руфины Ключниковой («Она изучала Самару»).

Газета публикует очерк «Далекий собеседник Ксения Драгунская» Вячеслава СМИРНОВА. И очерк, к сожалению, посмертный: Ксения Драгунская ушла из жизни в июле этого года…

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Начать заключительную «главку» анонса – о том, что следует делать в свободное от чтения «Свежей газеты» время начну с приглашения Олег Горяинов «Смотреть вместе». На этот раз в ракурсе киноведа – «Власть пса» (с 1 декабря – «в лучших кинотеатрах страны»).

Главные событие предстоящих недель – Трансибирский арт-фестиваль в Самарской филармонии, день рождения театра-студии «Грань», старт празднования 100-летия Эмиля Брагинского в Музее Рязанова, кинофестиваль «Соль Земли» (но в онлайне) и еще полста «самарских премьер». Мы приглашаем вас «порыться» на «Книжной полке»..

И читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

В.В. Долонько, главный редактор