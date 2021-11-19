22 ноября — церемония награждения лауреатов XII городского открытого конкурса фотографии «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»

22 ноября 2021 года в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится церемония награждения лауреатов XII городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд» и открытие экспозиции лучших работ конкурсантов.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Администрация городского округа Самара, Фотообъединение областного Союза журналистов.

Партнеры: Союз фотохудожников России; Самарская областная универсальная научная библиотека, Самарский областной художественный музей, 7 Avenue Hotel & SPA, филиал ООО «Нестле Россия» в г. Самара и др.

В этот день будут представлены работы лауреатов и победителей конкурса в номинациях: «События», «Эврика!», «Настроение города», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Спорт».

Приглашаем на церемонию награждения!

Программа:

22 ноября (понедельник)

15.45 – сбор приглашенных и представителей СМИ в кинозале Самарской областной универсальной научной библиотеки;

16.00 – 16.40 – церемония награждения лауреатов;

16.40 — 18.00 — круглый стол с членами жюри конкурса по итогам выставки, встреча с председателем жюри Владимиром Вяткиным — фотокорреспондентом МИА «Россия сегодня», преподавателем факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения.

17.00 — 18.00 — просмотр экспозиции «Самарский взгляд».

21 ноября (воскресение) состоятся творческая встреча и мастер-класс с председателем жюри – Владимиром Вяткиным. Место проведения: г. Самара, пр-т Ленина, д.14-а, Самарская областная универсальная научная библиотека.

Аккредитация по телефонам:

Елена Абкина (руководитель пресс-службы СОО СЖР): 8 (846) 332-68-39; 8-917-159-00-20

Анастасия Ходоренко (пресс-секретарь СООСЖР) – 8-937-654-90-62

и по электронной почте:

spress@samtelecom.ru

dj179@mail.ru