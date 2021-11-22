Подведены итоги ХII ГОРОДСКОГО ОТКРЫТОГО конкурса «Самарский взгляд»

22 ноября 2021 года в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась церемония награждения лауреатов XII городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд».

Праздник фотоискусства состоялся благодаря Самарскому областному отделению Союза журналистов России, Администрации г.о. Самара. Большую помощь в организации мероприятия оказали члены Фотообъединения СОО СЖР. А также партнеры: Союз фотохудожников России; Самарская областная универсальная научная библиотека, Самарский областной художественный музей, 7 Avenue Hotel & SPA, филиал ООО «Нестле Россия» в г. Самара и другие.

Всего в конкурсе этого года приняли участие 183 фотографа. География «Самарского взгляда» оказалась широкой. 1530 работ присылали из Самарской, Московской, Ленинградской, Кировской, Ульяновской, Ростовской, Пензенской, Псковской, Калужской, областей, Приморского края, Рязанской, Владимирской, Калужской, Тверской, Смоленской областей. А также из республик Адыгея, Чувашия, Мордовия и Краснодарского края, Беларуси. В финал прошло 270 работ.

Жюри конкурса «Самарский взгляд» возглавил председатель Владимир Вяткин – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения.

Накануне торжественной церемонии, 21 ноября, в Самарской областной библиотеке он провел мастер-класс для всех желающих. Владимир Вяткин поделился творческими планами, разобрал некоторые работы участников конкурса и объяснил, как правильно искать темы для фотографий.

В понедельник состоялось награждение лауреатов конкурса в семи номинациям: «События», «Эврика!», «Настроение города», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Спорт». В конце вечера состоялся круглый стол «Самарский взгляд: итоги и перспективы».

Обладателями главных премий стали:

«Лучшая художественная фотография» – Зубов Сергей (г.Смоленск) за фотографию «Титан»

«Лучшая пресс-фотография» – Белкин Алексей (г.Москва) за фотографию «Встреча блогера»

Специальный приз «Самара-городок» от Администрации г.о. Самара получил Голяков Алексей (г. Самара) за фотографию «Зима на Полевой»

Специальный приз «Самарский край: штрихи к портрету» от Самарского областного художественного музея был вручен Шерману Владиславу (г. Самара) за серию «Серноводские этюды».

После церемонии награждения состоялось знакомство с экспозицией, где были представлены лучшие работы конкурсантов. Экспозиция располагается на 2 этаже библиотеки. Вход свободный.