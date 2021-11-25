«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»: ИТОГИ

22 ноября 2021 года в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась церемония награждения лауреатов XII городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд».

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Администрация г.о. Самара, Фотообъединение СОО СЖР.

Партнеры: Союз фотохудожников России; Самарская областная универсальная научная библиотека, Самарский областной художественный музей, 7 Avenue Hotel & SPA, филиал ООО «Нестле Россия» в г. Самара и другие.

Всего в конкурсе этого года приняли участие 183 фотографа. География «Самарского взгляда» оказалась широкой – 1530 работ прислали из Самарской, Московской, Ленинградской, Кировской, Ульяновской, Ростовской, Пензенской, Псковской, Калужской, областей, Приморского края, Рязанской, Владимирской, Калужской, Тверской, Смоленской областей. А также из республик Адыгея, Чувашия, Мордовия и Краснодарского края, Беларуси. В финал прошло 270 работ. Конкурс проходил в семи номинациях: «События», «Эврика!», «Настроение города», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Спорт».

– «Самарский взгляд» начинался как городской конкурс, а сейчас мы уже шагаем по всей России и даже захватываем ближнее зарубежье. Это высокий уровень. – отметила председатель СОО СЖР Ирина Цветкова. – Огромное спасибо всем фотографам, которые приняли участие в конкурсе, особая благодарность нашим членам Фотообъединения и членам жюри, которые помогали в организации этого масштабного проекта.

Жюри конкурса «Самарский взгляд» возглавил председатель Владимир Вяткин – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения.

Владимир Вяткин: «Фотография — это самый рискованный и быстро меняющийся вид творчества. Сейчас выигрывает тот, кто умеет анализировать свои работы, работы других фотографов. Награда – это мотивация делать лучше. Ведь искусство – это спорт. Если в искусстве нет соревновательности, оно никогда не будет развиваться»

Лауреаты конкурса были награждены дипломами, медалями, призами от организаторов, а также сладкими подарками от филиала ООО «Нестле Россия» в г. Самара, спонсора проекта.

В этом году у «Самарского взгляда» появился еще один спонсор — 7 Avenue Hotel & SPA, который предложил ввести в следующем году новую номинацию – «Самарское гостеприимство».

Призерами конкурса «Самарский взгляд-2021» стали:

«Лучшая художественная фотография» – Зубов Сергей (г. Смоленск) за фотографию «Титан»

«Лучшая пресс-фотография» – Белкин Алексей (г. Москва) за фотографию «Встреча блогера».

Номинация «Природа»

1 место – Новиков Виталий (г. Мурманск) за фотографию «Забвение»

2 место – Притиск Юрий (г. Новочебоксарск) за серию «ДНК»

3 место – Шерман Владислав (г. Самара) за серию «Серноводские этюды»

3 место – Демидова Елена (г. Самара) за фотографию «Золотые горы»

Диплом – Близнецова Юлия (Тверская область, с. Славное) за фотографию «Звуки моря»

Диплом – Лацис Евгения (г. Пермь) за фотографию «Паутина»

Диплом – Цветков Николай (г. Самара) за серию фотографий «Утро туманное»

Номинация «Люди и повседневная жизнь»

1 место – Кузнецова Елена (г. Москва) за фотографию «Пандемия. Солнечный мальчик»

2 место – Маргарян Марина (Кировская область, с. Ильинск) за серию «Дороги встреч и расставаний» (видео)

3 место – Тарасова Светлана (г. Калуга) за серию «Мои родители — орнитологи»

Диплом – Козакова Алена (г. Самара) за фотографию «Свидание»

Диплом – Близнецова Юлия (Тверская область, с. Славное) за фотографию «Невеста»

Диплом – Новиков Виталий (г. Мурманск) за фотографию «После вахты»

Диплом – Андрей Савельев (г. Самара) за серию «Самоизоляция»

Номинация «Эврика!»

1 место – Соколова Мария (г. Калуга) за серию «Мечты о космосе»

2 место – Губанова Евгения (г. Балашиха) за фотографию «Юный Эйнштейн»

3 место – Кретов Александр (г. Ступино) за фотографию «Космические сны перловицы»

Диплом – Коневский Владислав (г. Самара) за фотографию «Лампочки»

Диплом – Евдокимов Игорь (г. Санкт-Петербург) за серию «Звезды подождут»

Номинация «Спорт»

1 место – Волков Павел (г. Москва) за серию «Играющие в темноте»

2 место – Анненкова Ирина (г. Москва) за фотографию «Победная акробатика»

3 место – Евдокимов Игорь (г. Санкт-Петербург) за фотографию «Поймать ветер»

3 место – Шалев Алексей (г. Краснодар) за фотографию «Всплеск»

Диплом – Оноприенко Артем (г. Москва, г. Самара) «Самый большой каток в России»

Номинация «Другая реальность»

1 место – Шелунцов Павел (г. Балашиха) за фотографию «Начало»

2 место – Зубов Сергей (г. Смоленск) за серию «Антиподы»

3 место – Притиск Юрий (г. Новочебоксарк) за серию «#StayHome»

Диплом – Морозов Дмитрий (г. Санкт-Петербург) за фотографию «Своды»

Диплом – Андрюшина Наталья (г. Калуга) за фотографию «Отраженная реальность»

Диплом – Завьялов Александр (г. Смоленск) за серию «Скитание по родным краям»

Номинация «События»

1 место – Богoдвид Максим (г. Казань) за серию «Лесной пожар»

2 место – Волков Павел (г. Москва) за серию «Aрцах»

3 место – Горшкова Наталья (г. Тюмень) за серию «Лесные пожары»

Диплом – Макарова Наталия (г. Балашиха) за фотографию «Ночные береты»

Диплом – Наумов Роман (г. Самара) за серию «Утопия на ужин»

Номинация «Настроение города»

1 место – Новикова Ольга (г. Калуга) за серию «Солнечный день»

2 место – Давыдов Дмитрий (г. Самара) за фотографию «Мери Поппинс, до свидания!»

3 место – Воронкова Валерия (г. Самара) за фотографию «Пробуждение»

Диплом — Сизов Егор (г. Санкт-Петербург, г. Самара) за фотографию «Тропа через Волгу»

Диплом – Кейлина Марина (г. Самара) за фотографию «Капитолийская волчица на улице Степана Разина»

Специальный приз «Самара-городок» от Администрации г.о. Самара получил Голяков Алексей (г. Самара) за фотографию «Зима на Полевой»

Специальный приз «Самарский край: штрихи к портрету» от Самарского областного художественного музея достался Шерману Владиславу (г. Самара) за серию «Серноводские этюды».

В рамках проекта в Самарской областной библиотеке Владимир Вяткин провел мастер-класс для участников конкурса и всех желающих, он проанализировал работы участников, отметил ошибки и удачи. Также состоялся круглый стол с членами жюри «Самарский взгляд: итоги и перспективы», были озвучены пожелания на следующий год.

В январе следующего года, планируется, организовать полномасштабную выставку «Самарский взгляд», в которую будут включены все работы финалистов.