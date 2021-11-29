В Москве будут чествовать победителей конкурса «СМИротворец-2021″

29 ноября 2021 г. в Москве состоится торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «СМИротворец-2021». Церемония будет транслироваться в прямом эфире.

Журналисты страны и блогеры, освещающие тему межнациональных и этноконфессиональных отношений, получат награды XIII Всероссийского конкурса «СМИротворец» (16+). В финал вышло 37 медиа из 25 регионов страны. А в целом участниками конкурса в этом году стали 1350 СМИ и блогов из всех федеральных округов России. Экспертный совет просмотрел более 14 000 работ самых разных жанров – статей, репортажей, документально-художественных фильмов, теле- и радиопередач.

– СМИ перестали быть монополистами в медиапространстве, – отмечает Маргарита ЛЯНГЕ, руководитель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики. – И в нашем конкурсе теперь участвуют блогеры, среди которых есть и профессиональные журналисты, и этнографы, историки, энтузиасты, увлеченные этнической темой. Конкурс идет в ногу со временем, и в номинации «ЭТНОзвук», например, мы слушаем не только радио, но и подкасты – новый формат подачи информации, интересный молодой аудитории.

Жюри конкурса оценивало материалы 130 полуфиналистов – СМИ и блогеров, вошедших в шорт-листы.

– У нас множество критериев оценки, – говорит член жюри, декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА. – Это актуальность в первую очередь. Но инфоповод – не главное. Нужна достоверность, глубина, умение отразить несколько точек зрения. В материалах, поступивших на конкурс, вы не найдете фейков – его участники с величайшей ответственностью относятся к своей работе.

В конкурсе «СМИротворец-2021» восемь номинаций: «Печать», «Телевидение», «Интернет», «ЭТНОзвук», «Детские и молодежные СМИ», «Территория ЭТНО», «Поколение мультимедиа» и «Блоги». Только на церемонии награждения станет известно, кому достанутся главные призы. Награды победителям вручат члены жюри конкурса: представители ФАДН, Управления Президента РФ по внутренней политике, Управления Президента РФ по общественным проектам, Департамента государственной политики в области СМИ Минсвязи и массовых коммуникаций РФ, Департамента культуры, спорта, туризма и нацполитики Правительства РФ, Совета Федерации РФ, Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы, Ассамблеи народов России, ведущих СМИ, национальных и профессиональных общественных организаций.

Призеры съедутся в Москву не только за наградами. Им предстоит обширная культурная и деловая программа, все они будут участвовать в V Медиафоруме этнических и региональных СМИ. А вечером победителей конкурса поздравят популярные фолк-коллективы: «Намгар» из Бурятии, мордовская «OYME», татарская кантри-группа «AKBUZAT», чукотский танцевальный ансамбль «Кочевник», «Lubava» из Нижнего Новгорода, кавказский танцевальный коллектив «EGRISI» и другие – неожиданный микс многонациональных талантов на одной сцене.

Торжественная церемония пройдет в концертном хале «Арбат-Холл» (ул. Новый Арбат, д. 21) 29 ноября, начало в 19.00. Трансляция церемонии будет доступна на ютуб-канале https://www.youtube.com/watch?v=5rML1DnRE-8 и на сайте Общественного телевидения России.

Мероприятие проходит в соответствии с мерами безопасности и санитарно-эпидемиологическими требованиями, принятыми в г. Москве.

Аккредитация СМИ по тел. +7 (903) 977 50 22 или по адресу pressa@nazaccent.ru (Надежда Жуковская, пресс-секретарь конкурса «СМИротворец»). Подтверждение аккредитации – до 28.11.2021 г.

Конкурс «СМИротворец-2021» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках Государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

Партнеры конкурса:

ТАСС – генеральный информационный партнер

Официальные информационные партнеры: «Российская газета», Общественное телевидение России, телеканал «Моя Планета», Союз журналистов России, Национальная ассоциация телерадиовещателей, Фонд Ивана Саввиди, фонд «Национальное Возрождение»

Партнеры номинаций конкурса – компания «Сахалин Энерджи», Международный благотворительный фонд Шодиева