«ФотоМатч»: «звёздам» и фанатам спорта посвящается!

В Самаре, на склоне площади Славы открылась цифровая выставка фотографий, посвященная спорту.

В Самаре на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы начала работу цифровая выставка «ФотоМатч», организованная Самарским областным отделением Союза журналистов России, Фотообъединением СОО СЖР и при поддержке Правительства Самарской области.

На экранах представлено более 150 работ, демонстрирующих спорт в самых разных его проявлениях. Авторы – члены Фотообъединения областного Союза журналистов: Валерий Афанасьев, Сергей Курочкин, Юрий Стрелец, Андрей Ларионов, Олег Кирюшкин, Людмила Грибцова, Наталия Шинкевич.

Более 20 видов – от народных городков до экстремального на внедорожниках, стремительное вело- и спорт романтиков «парус», изящная гимнастика и настольный теннис, бокс, лыжи и многое другое. Летние, зимние виды, одиночные, игровые… – словом, спорт, спорт, спорт! Эмоции спортсменов и фанатов. И, наконец, крупным планом звезды мировой величины Криштиану Роналду, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Эридсон Кавани, Луис Альберто Суарес, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и многие другие – стоп-кадры с матчей и соревнований.

Отдельная категория представленных на выставке работ посвящена футболу, ее автором является известный спортивный фотокорреспондент Юрий Стрелец, председатель Фотообъединения областного Союза журналистов. Зрители увидят на выставке его спортивную репортажную фотографию с чемпионата мира по футболу 2018 г.

Выставка будет интересна широкому кругу зрителей.

Работает до 31 декабря 2021 г.

Возрастные ограничения – 0+.

комментарий