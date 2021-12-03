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«ФотоМатч»: «звёздам» и фанатам спорта посвящается!

В Самаре, на склоне площади Славы открылась цифровая выставка фотографий, посвященная спорту.

В Самаре на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы начала работу цифровая выставка «ФотоМатч», организованная Самарским областным отделением Союза журналистов России, Фотообъединением  СОО СЖР и при поддержке Правительства Самарской области.

Strelets-9955A
Автор фото — Юрий Стрелец.

На экранах представлено более 150 работ, демонстрирующих спорт в самых разных его проявлениях. Авторы – члены Фотообъединения областного Союза журналистов: Валерий Афанасьев, Сергей Курочкин, Юрий Стрелец, Андрей Ларионов, Олег Кирюшкин, Людмила Грибцова, Наталия Шинкевич.

Олег Кирюшкин
Автор фото — Олег Кирюшкин.

Более 20 видов – от народных городков до экстремального на внедорожниках, стремительное вело- и спорт романтиков «парус», изящная гимнастика и настольный теннис, бокс, лыжи и многое другое. Летние, зимние виды, одиночные, игровые… – словом, спорт, спорт, спорт! Эмоции спортсменов и фанатов. И, наконец, крупным планом звезды мировой величины Криштиану Роналду, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Эридсон Кавани, Луис Альберто Суарес, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и многие другие – стоп-кадры с матчей и соревнований.

Людмила Грибцова
Автор фото — Людмила Грибцова.

Отдельная категория представленных на выставке работ посвящена футболу, ее автором является известный спортивный фотокорреспондент Юрий Стрелец, председатель Фотообъединения областного Союза журналистов. Зрители увидят на выставке его спортивную репортажную фотографию с чемпионата мира по футболу 2018 г.

Андрей Ларионов
Автор фото — Андрей Ларионов.

Выставка будет интересна широкому кругу зрителей.

Работает до 31 декабря 2021 г.

Возрастные ограничения –   0+.

комментарий

Юрий Стрелец, председатель Фотообъединения СОО СЖР:

– Жанр спортивной фотографии – динамичный, требующий определенного мастерства и наличия хорошей аппаратуры. Нужно иметь представление о том виде спорта, который снимаешь, предвидеть развитие событий и обладать быстрой реакцией. Важно готовиться к съемке, знать «кто есть кто на поле», а так же иметь соответствующую аппаратуру, светосильную и дальнофокусную оптику.

Валерий Афанасьев
Автор фото — Валерий Афанасьев.
Валерий Афанасьев
Автор фото — Валерий Афанасьев.
Сергей Курочкин
Автор фото — Сергей Курочкин.

 