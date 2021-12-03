16 декабря в Художественном музее состоится открытие выставки «Души цвета покажем», на которой будут представлены творческие работы подопечных Благотворительного фонда «Источник Веры» — детей с диагнозом ДЦП.

Благотворительный фонд “Источник Веры” существует с 2017 года и помогает семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с диагнозом ДЦП. Основная цель фонда — это улучшение качества жизни детей с ОВЗ, в том числе финансовая и психо-эмоциональная поддержка. БФ “Источник Веры” возглавляет особая мама – Виноградова Вера.

Фонд реализует множество социальных проектов, среди которых два гранта при поддержке Президента РФ Путина В. В. И один при поддержке Минэкономразвития Самарской области.

Один из наших проектов называется “Души Цвета Покажем”, где дети раскрывают свои творческие таланты, рисуют, творят шедевры, которые мы выставляем на различных выставочных площадках России, также дети участвуют в художественных конкурсах, побеждают и среди них лауреаты и победитель Международного конкурса рисунков. С помощью нашего проекта мы хотим вывести ребенка-инвалида из изоляции домашних стен, расширить его творческие возможности, а также создать условия для общения и новых знакомств.

Наш проект поддерживает Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, Министерство культуры и министр культуры Мрдуляш Т.П., Самарская Губернская Дума в лице Сидухиной М. Г., Федерация бокса Самарской области, Президент Всемирной федерации карате до, кандидат экономических наук, заслуженный работник физической культуры Королев А.А. и многие другие.

16 декабря 2021 в 19.00 состоится открытие художественной выставки «Души Цвета Покажем» — это результат работы участников проекта, который реализуется с использованием гранта Президента Российской федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В приглашенных гостях Министр культуры Самарской области Мрдуляш Татьяна Павловна, Азаровы Элина и Алёна. В программе мероприятия постановка спектакля «Рождественская история», выступление дуэта «Вибрация», выступление певицы Алены Скаковой.

Дата и время: 16 декабря в 19.00

Адрес: ул. Куйбышева, 92 (здание Самарского областного художественного музея).