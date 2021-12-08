В Борском районе состоялось награждение лауреатов Акции «Благородство»

Колхоз имени Чапаева села Подсолнечное Борского района стал лауреатом Акции «Благородство». Награждение состоялось 3 декабря во Дворце культуры с. Борское, где собрались жители района, представители администрации и районные СМИ.

Колхоз имени Чапаева – организация, которая в нужную минуту всегда приходит на помощь: нужно ли сделать ремонт в школе или благоустроить территорию, помочь ли районной больнице в борьбе с пандемией или противостоять стихии.

В числе многочисленных общественно-полезных дел Колхоза имени Чапаева: строительство универсальной спортивной площадки в с. Подсолнечное, благоустройства сквера Победы в селе Васильевка, замена водопровода в с. Подсолнечное и Васильевка; приобретение подарков на новый год, день защиты детей, день знаний, день книги; поздравления сельчан с Днем пожилого человека, юбилеями, с Днем Победы, 8 Марта и 23 февраля и т.д; социальная защита работников колхоза; материальная помощь «Образовательному центру» с. Пестравка –оснащение центра оргтехникой; приобретение строительных материалов для ремонта детского сада Молебного дома в с.Подсолнечное и здания полиции в с.Борское; закупка в школу №1 оборудования и средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с COVID; финансовая помощь Борской центральной районной больнице для борьбы с пандемией. Когда в августе этого года в Борском районе произошел лесной пожар, Колхоз имени Чапаева на тушение пожара направил технику и людей. Директор колхоза — Николай Кармашов.

Диплом лауреата Акции вручил заслуженный артист РФ Марк Левянт (на фото слева).

Подарком для гостей церемонии стало выступление ведущих артистов Самарской области в рамках проекта «Таланты земли Самарской».

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