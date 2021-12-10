13 декабря 2021 г. состоится вечер, посвященный подведению итогов творческого конкурса им. Э. Кондратова и награждению победителей конкурса.
Мероприятие пройдет в Самарской Публичной библиотеке по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д.95.
Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов, Самарская областная писательская организация Союза писателей России.
Официальная поддержка – Администрация г.о. Самара.
Конкурс проводится в память о легендарном журналисте, писателе, сценаристе, Почетном гражданине Самары Эдуарде Михайловиче Кондратове. Направлен на на выявление наиболее талантливых авторов, рассказывающих о Самаре, и повышение престижа творческих профессий.
На церемонии будут объявлены имена победителей конкурса в двух номинациях: в области журналистики и в области литературы.
Участники церемонии: почетные гости, представители творческих союзов, журналисты, писатели, студенты, ветераны журналистики.
Приглашаем СМИ на мероприятие!
Пресс-подход – 15:45
Начало – 16.00
Аккредитация:
по электронной почте на адрес Союза журналистов spress@samtelecom.ru
или по телефонам: (846) 332-68-39, 332-02-72.