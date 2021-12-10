13 декабря 2021 г. состоится вечер, посвященный подведению итогов творческого конкурса им. Э. Кондратова и награждению победителей конкурса.

Мероприятие пройдет в Самарской Публичной библиотеке по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д.95.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов, Самарская областная писательская организация Союза писателей России.

Официальная поддержка – Администрация г.о. Самара.

Конкурс проводится в память о легендарном журналисте, писателе, сценаристе, Почетном гражданине Самары Эдуарде Михайловиче Кондратове. Направлен на на выявление наиболее талантливых авторов, рассказывающих о Самаре, и повышение престижа творческих профессий.

На церемонии будут объявлены имена победителей конкурса в двух номинациях: в области журналистики и в области литературы.

Участники церемонии: почетные гости, представители творческих союзов, журналисты, писатели, студенты, ветераны журналистики.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Пресс-подход – 15:45

Начало – 16.00

Аккредитация:

по электронной почте на адрес Союза журналистов spress@samtelecom.ru

или по телефонам: (846) 332-68-39, 332-02-72.