Подведены итоги VIII творческого  конкурса имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы.

13 декабря в Самарской Публичной Библиотеке состоялась церемония награждения победителей VIII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы. Лауреатами стали: в номинации «Журналистика» – ведущая телеканала «Самара-ГИС» Инесса Панченко за цикл программ «Обернитесь!», в номинации «Литература» – член Союза писателей России Сергей Чекунов за книгу «Гаврилова Поляна».



Организатор мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова учрежден областным Союзом журналистов и Администрацией г.о. Самара в 2013-м году в память о легендарном человеке — Эдуарде Кондратова, ставшем воплощением целой эпохи культурной жизни нашего города. Конкурс направлен на повышение престижа профессий журналиста и литератора. Главная цель – выявление и поощрение талантливых авторов, которые рассказывают о Самаре.

Награды лауреатам вручили председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель творческих союзов Ирина Цветкова и председатель Самарской областной писательской организации Александр Громов.

По традиции на церемонии награждения собрались почетные гости, журналисты и литераторы, представители творческих союзов, студенты.

Эдуард Михайлович Кондратов – легенда самарской журналистики, писатель, поэт, драматург; собственный корреспондент газеты «Известия», лауреат Всесоюзных литературных конкурсов, член Союза журналистов и Союза писателей России, член Союза кинематографистов России, автор сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре».

Подробности о лауреатах и церемонии награждения читайте в следующих публикациях на сайте: sjrs.ru