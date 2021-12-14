ИТОГИ VIII ТВОРЧЕСКОГО  КОНКУРСА ИМЕНИ ЭДУАРДА КОНДРАТОВА В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ.

13 декабря в Самарской Публичной Библиотеке состоялась церемония награждения победителей VIII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы. Лауреатами стали Инесса Панченко Сергей Чекунов.

Организатор мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова учрежден областным Союзом журналистов и Администрацией г.о. Самара в 2013-м году в память о легендарном человеке — Эдуарде Кондратова, ставшем воплощением целой эпохи культурной жизни нашего города. Конкурс направлен на повышение престижа профессий журналиста и литератора. Главная цель – выявление и поощрение талантливых авторов, которые рассказывают о Самаре.

Эдуард Михайлович Кондратов – легенда самарской журналистики, писатель, поэт, драматург; собственный корреспондент газеты «Известия», лауреат Всесоюзных литературных конкурсов, член Союза журналистов и Союза писателей России, член Союза кинематографистов России, автор сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре».

По традиции на церемонии награждения собрались почетные гости, журналисты и литераторы, представители творческих союзов, студенты.

Награды лауреатам вручили председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель творческих союзов Ирина Цветкова и председатель Самарской областной писательской организации Александр Громов.

И.В. Цветкова: «Конкурс в этом году отличался от прошлых лет. Участники прислали гораздо больше работ, чем прежде. Мне приятно, что несмотря на сложные времена, как журналисты, так и писатели принимают активное участие в конкурсе. В этом году у нас очень достойные лауреаты. Сегодня на церемонии награждения были и студенты. Это очень важно, ведь связь действующих и будущих журналистов значима. Об этом всегда говорил Эдуард Михайлович».

В номинации «Журналистика» лауреатом стала ведущая телеканала «Самара-ГИС» Инесса Панченко за цикл программ «Обернитесь!».

Программа «Обернитесь!» — новый уникальный проект рассказывает о том, как люди находят свет в конце тоннеля в ситуациях, когда, казалось бы, нет. Эта история и тех, кто лишился всего, но научился жить с чистого листа. Обернитесь, — и все же быть добру! – продолжая кондратовские традиции, рассказывает и показывает человеческие истории о добре и бесконечном преодолении Инесса Панченко. Они учат тому, как пройти сквозь ад на земле и не потерять солнце.

В номинации «Литература» был награжден член Союза писателей России Сергей Чекунов за книгу «Гаврилова Поляна».

Книга тольяттинского автора Сергея Чекунова «Гаврилова поляна» рассказывает о малоизвестном широкой общественности факте прибывания в заключении в 50-х годах прошлого века на территории Куйбышевской области одного из почитаемых российских священников, архимандрита Псковско-Печерской лавры, старца – отца Иоанна (Крестьянкина), биография которого яркой строкой вписалась как в историю православной России, так и в истории Самарского края.