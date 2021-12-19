Лауреат Акции «Благородство» иерей Тимофей Юсупов

Лауреатами «Благородства» становятся настоящие народные герои, их дела и поступки служат примером для других. Неслучайно, одним из тех, кому был вручен диплом акции в 2021 году, стал иерей Тимофей Юсупов – настоятель прихода в честь святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины, который расположен в тольяттинском микрорайоне Шлюзовой.

Областная общественная акция «Благородство» — это уникальный социальный проект, который реализуется в нашей области с 1998 года. Его организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области. Поддержку этому важному общественному проекту также оказывает областное министерство культуры.

Отец Тимофей был рукоположен в священники в 48 лет. Когда-то он работал детским тренером по самбо, а потом ощутил потребность помогать другим. Сегодня он тоже помогает людям бороться – только на этот раз противниками становятся грехи и жизненные неурядицы. В жизни можно потерять семью, работу, здоровье, жилье — никто ни от чего не застрахован. Но есть место, где примут каждого: нищего, грешного, отчаявшегося — это храм.

Бог всегда протянет руку помощи нуждающимся, убежден отец Тимофей. Священник умеет найти слова утешения и поддержки для каждого. Часто людям нужно самое необходимое – еда, одежда. И здесь на помощь приходят священники и прихожане. В приходе ведется большая социальная работа: организовано свыше 500 горячих обедов, ежемесячная адресная помощь нуждающимся и многое другое.

В двух районах Тольятти — Центральном и Комсомольском — созданы епархиальные гуманитарные склады. Здесь могут подобрать одежду и обувь все нуждающиеся: малоимущие, многодетные, пенсионеры. Во время пандемии COVID-19 помощь понадобилась и другим людям — многие оказались на самоизоляции. Для них в приходе собирают продукты, которые затем доставляют по адресам волонтеры. Помощь в этом оказывают и прихожане, и торговые организации.

Отец Тимофей считает, что лауреатами Акции «Благородство» могли бы стать многие священнослужители нашего города, ведь по благословению Владыки Нестора, епископа Тольяттинского и Жигулевского, активное социальное служение ведётся сегодня во всех приходах епархии. Конечно, все по-разному участвуют в благотворительной деятельности, но главное, что нуждающиеся получают помощь и могут рассчитывать на это в дальнейшем.

Кроме диплома лауреата XXIV областной общественной акции «Благородство» отцу Тимофею были вручены и памятные подарки от организаторов: красочный альбом «Русские монастыри», компакт-диски с церковными песнопениями, картина и сладости.

Подробности в сюжете телеканала «Тольятти 24″ («Специальный репортаж»): https://www.youtube.com/watch?v=WlSAOV8Wfbc