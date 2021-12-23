Ушел из жизни Олег Григорьевич Яковлев

С прискорбием сообщаем, что Самаре на 70-ом году жизни скончался Почетный начальник Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн, заслуженный врач России, академик РАМТН, доктор медицинских наук, профессор Олег Григорьевич Яковлев.

После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни талантливый организатор здравоохранения, блестящий учёный, внёсший значительный вклад в развитие отечественной гериатрии и геронтологии. О.Г. Яковлев первым в стране защитил докторскую диссертацию по геронтологии и гериатрии. Он – автор и соавтор более 350 научных трудов, лауреат первой премии РАМН и МЗРФ в области геронтологии.

Энергичный, принципиальный руководитель, ему было присуще новаторство, обостренное чувство патриотизма, общественный темперамент и чувство социальной справедливости, колоссальная трудоспособность и пробивная энергия, которые он направлял на главное дело своей жизни — госпитальное движение в России.

Олег Григорьевич Яковлев — член Союза журналистов России, спецкор «Медицинской газеты», главный редактор журналов «Старшее поколение», «Госпитальная медицина», автор патриотических очерков и стихов, автор «Записок начальника госпиталя», книги стихов «Госпиталь — друг ветеранов», за которую ему присуждена литературная премия им. М.А. Булгакова. На его стихи написан ряд песен, в том числе и гимн госпиталя «Госпиталь – друг ветерана».

Олег Григорьевич принимал активное участие в жизни областного Союза журналистов, в работе Общественного Совета областной акции «Благородство», лауреат Акции.

С 2011 года и до последних дней жизни Яковлев Олег Григорьевич был заместителем ректора по науке Медицинского университета «Реавиз».

Самарское областное отделение Союза журналистов России глубоко скорбит в связи с кончиной дорогого Олега Григорьевича Яковлева и выражает глубокие соболезнования его родным и близким, коллегам и друзьям. Светлая память яркой личности, благородному человеку.

Профессия — жизнь

Свой жизненный принцип Олег Григорьевич Яковлев сформулировал однажды и навсегда: «Служение защитникам Отечества – святой долг“.

Мы потеряли в лице О.Г. Яковлева самого известного отечественного ученого в области госпитальной медицины ветеранов войн, ее самого яркого подвижника. Человека-эпоху! По его инициативе в регионе создана система оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Более 30 лет О.Г. Яковлев руководил Самарским областным клиническим госпиталем для ветеранов войн.

Без преувеличения можно сказать, что госпиталь и стал вторым домом Олега Григорьевича. Создание госпиталя и работа в нем стали целью и содержанием жизни Олега Григорьевича, неиссякаемым источником блестящих научно-клинических идей, прорывов в области медицины и общественно-значимых инициатив в деле организации здравоохранения. Именно под его руководством в госпитале создавали новые отделения, внедряли новейшие методики лечения и реабилитации. Олег Григорьевич внедрил в работу госпиталя новые организационные и экономические технологии: Попечительский Совет, внутригоспитальный бригадный подряд.

О.Г. Яковлев был избран первым президентом реабилитационной ассоциации госпиталей ветеранов войн.

За 30 лет руководства госпиталем О. Г. Яковлеву удалось вывести организацию в разряд самых успешных лечебных учреждений страны этого профиля. СОКГВВ — победитель всех трех конкурсов «Лучший госпиталь ветеранов войн РФ» и всех трех конкурсов «Лучший реабилитационный центр СНГ», дважды — победитель всероссийских конкурсов «Российская организация высокой социальной эффективности», лауреат губернской акции «Народное признание».

Олег Григорьевич Яковлев награжден государственными и ведомственными наградами, наградами Самарской области, в числе которых:медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,