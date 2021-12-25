В Отрадном чествовали лауреатов акции «Благородство»

15 декабря в г. Отрадном, во Дворце культуры «Россия» чествовали лауреатов областной Акции «Благородство». В этом году лауреатами Акции стали два жителя Отрадного: ветеран Великой Отечественной войны Иван Ильич Солохин, которому идет 100-й год, и Светлана Бабинская — руководитель региональной общественной организации помощи, поддержки и содействия многодетным семьям по Самарской области «Источник жизни». Диплом лауреата также получил и приглашенный на награждение 23-летний житель г. Кинеля Амаяк Манучарян, совершивший геройский поступок.

Акция «Благородство» проводится уже в 24 раз. Она является одним из первых социальных проектов не только губернии, но и страны. Ее организаторами выступают Самарское областное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области при поддержке Министерства культуры Самарской области.

В этом году акция проходит под девизом «Творим добро вместе». На рассмотрение конкурсной комиссии было подано около 300 заявок. А лауреатами стали всего 33 человека. Самому младшему номинанту 8 лет, а самому старшему 99, и он наш земляк.

Приветствовала на отрадненской земле организаторов акции «Благородство» и ее лауреатов и.о. главы города Оксана Зеленская. «Здорово, что рядом с нами живут такие люди. Они являют собой достойный пример для подражания. Искренне благодарю организаторов общественной акции «Благородство», которые из года в год на протяжении 24 лет открывают нам новые имена отзывчивых и неравнодушных к чужой беде людей», - сказала Оксана Анатольевна.

Почетную грамоту главы города она вручила организаторам акции и ведущим торжественной церемонии председателю региональной организации Союз журналистов России, председателю Ассоциации творческих союзов Самарской области, заслуженному работнику культуры РФ Ирине Цветковой и народному артисту России, заместителю председателя Союза композиторов России Марку Левянту.

Как хорошо, что акция «Благородство» пришла на родную землю лауреатов. Их имена и благородные поступки известны многим отрадненцам.

Иван Иванович Солохин в годы Великой Отечественной войны воевал за наше Отечество, был несколько раз тяжело ранен. В послевоенное время приехал в Отрадный и посвятил всю свою жизнь нефтяному промыслу, а выйдя на заслуженный отдых стал заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Когда началась война, молодой человек скрыл от сотрудников военкомата наличие «брони» и ушел на фронт добровольцем. Служить ему довелось на Кавказе, в 4-ой маневренной воздушно-десантной бригаде.

У новобранца уже был опыт прыжков с «кукурузника» и парашютной вышки «на гражданке», поэтому его и отобрали в ВДВ. За боевые заслуги Иван Ильич награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью Жукова.

И.И. Солохин долгие годы работал геологом в НГДУ «Первомайнефть». Ездил по нефтепромыслам, проводил исследования, внедрял эффективные рацпредложения, благодаря которым улучшались показатели в нефтедобыче. За достигнутые успехи по изобретательству и рационализации он неоднократно был занесен на Доску Почета ГК КПСС, отмечен грамотами, дипломами и благодарностями.

Невзирая на почтенный возраст – 99 лет, Иван Ильич все еще в строю. Он ведет активный образ жизни, занимается патриотическим воспитанием молодежи, проводит уроки истории.

Во время встреч с детьми и подростками с удивительной точностью он называет даты, имена и события, связанные с тяжелым и кровопролитным для советского народа временем. Ветеран считает, пока он жив, его долг передать воспоминания о войне подрастающему поколению и воспитывать молодежь на достойных примерах самоотверженности и героизма наших дедов и прадедов.

Путешествуя по России, Иван Ильич с супругой собрал богатую коллекцию из 72 минералов. В 2018 году он подарил ее музею истории города, где часто проходят его встречи со студентами и школьниками.

Здесь когда-то выставлялись его работы по живописи. Несмотря на то что художником он так и не стал, свою мечту все же не оставил. Стены квартиры ветерана украшены картинами удивительной красоты, которые он написал под впечатлением от многочисленных путешествий по Кавказу и Уралу. А удивительные истории, которые с ним произошли, он описал в книге «Не позволяй душе лениться!».

Заслуженную награду И.И. Солохина получала его дочь Вера Ивановна.

А затем ведущие пригласили на сценку хрупкую, но сильную духом женщину – Светлану Бабинскую.

На счету руководителя общественной организации множество значимых социальных проектов: «Зарядка для зарядки», Школа для будущих мам «Мамы мамам», «Становимся грамотнее вместе!», «Новый год в кругу друзей», Клуб «Мамы-папы и дети», «Банк вещей», «ЭКОСКВЕР», «Гуманитарный центр», «Семейная столовая — Скатерть-самобранка», «С днем рождения, малыш», «Дари добро». Новыми проектами уходящего 2021 года стали «Семейный фестиваль» и «Семейный центр помощи».

Первый из них направлен на формирование культуры семейного досуга как средства духовно-интеллектуального просвещения, совместного любительского творчества и активных форм отдыха.

Второй — на расширение деятельности отрадненского Православного центра помощи, работа которого направлена на оказание ресурсной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде одежды, обуви, посуды, игрушек и книг, а также продуктов от жителей города и спонсоров. Реализация проекта позволила помочь большему числу нуждающихся за счет увеличения продолжительности работы центра. Если раньше на выдачу вещей и продуктов выделялось всего 8 часов в месяц, то сейчас — 60. Вместо прежних 500 человек центр смогут посетить уже порядка 2000 человек. А расширение площади помещений и установка дополнительной мебели позволили размещать больше вещевой и продуктовой помощи. Помимо этого, в Православном центре помощи систематизировали работу по учету поступившей ресурсной помощи и выявлению потенциальных благополучателей.

Свою общественную работу Светлана Бабинская начинала с оказания помощи многодетным семьям Отрадного в защите их интересов и прав. Со временем эта деятельность переросла в нечто большее. Проекты «Источника жизни» стали приносить ощутимую помощь и пользу не только многодетным родителям и их детям, но многим другим жителям нашего города. Благодаря проекту «Экосквер» в Отрадном появился еще один уютный зеленый уголок, где приятно проводить время и детям, и взрослым.

Светлана Владимировна поблагодарила организаторов за высокую оценку ее труда и деятельности общественной организации. «Вся моя работа не сложилась бы без моих коллег, верных, ответственных и надежных помощников. Мы реализуем социальные проекты один за другим на протяжении 10 лет. Все они направлены на благо города и его жителей. Именно это нас подпитывает, вдохновляет и мотивирует», — сказала она

Чествовали в этот день отрадненцы еще одного лауреата. Им оказался 23-летний житель г. Кинеля Амаяк Манучарян, который вынес на своих плечах человека из горящего дома. Пожар случился ночью 26 июля. Молодой человек случайно проезжал мимо, остановился и подбежал к горящему строению. У калитки стояла заплаканная женщина, она просила о помощи – в одной из окутанных дымом комнат находился ее супруг.

Амаяк немедля вбежал в дом. Спустя время ему удалось найти мужчину. Он сидел в одной из дальних комнат и уже не шевелился, еще бы несколько минут и все. Парень вынес пострадавшего на улицу и передал его врачам.

На следующее утро Амаяк проведал погорельцев. Женщина, встретив спасителя сказала: «Спасибо тебе, молодец! Как будто Бог послал нам тебя!»

Амаяку Манучаряну не впервые приходится выносить людей из огня. Подобная ситуация случалась с ним и в армии. Однако смельчак не считает себя героем. «Я просто оказался в нужном месте в нужное время», — говорит он.

Поприветствовать и поздравить лауреатов прибыли ведущие артисты Самарской области, участники проекта «Таланты земли Самарской», солисты Самарского областного академического театра оперы и балеты Георгий Цветков, Наталья Бондарева, Анатолий Невдох, а также казачий ансамбль «Волжские станичники» и солист ВИА «Синяя птица» Евгений Войнов. Зрители приветствовали их стоя.

Лариса Денисова

По материалам газеты «Рабочая трибуна»