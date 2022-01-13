Поздравление с Днем российской печати от Ирины Владимировны Цветковой

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Как сказал один писатель, о светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, о светлом настоящем – журналисты.
Перед каждым из вас стоит непростая задача, которую нужно решать здесь и сейчас, – доносить объективную информацию о происходящем. Оперативность, неравнодушие, глубина суждений, мастерство слова – этого ждут от вас читатели, слушатели, зрители. А вы помогаете найти свет и ориентир в нашем изменчивом непредсказуемом мире.
Спасибо вам за преданность своей профессии, за стремление сделать наше общество лучше!
Желаю вам новых творческих свершений, благодарной аудитории!
Счастья и здоровья!
Ирина Цветкова,
секретарь Союза журналистов России,
председатель Самарского областного отделения СЖР