Поздравление с Днем российской печати от Ирины Владимировны Цветковой

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Как сказал один писатель, о светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, о светлом настоящем – журналисты.

Перед каждым из вас стоит непростая задача, которую нужно решать здесь и сейчас, ­– доносить объективную информацию о происходящем. Оперативность, неравнодушие, глубина суждений, мастерство слова – этого ждут от вас читатели, слушатели, зрители. А вы помогаете найти свет и ориентир в нашем изменчивом непредсказуемом мире.

Спасибо вам за преданность своей профессии, за стремление сделать наше общество лучше!

Желаю вам новых творческих свершений, благодарной аудитории!

Счастья и здоровья!

Ирина Цветкова,

секретарь Союза журналистов России,

председатель Самарского областного отделения СЖР