«Самарский взгляд-2021» в «Новом пространстве»

В галерее «Новое пространство» открылась фотовыставка «Самарский взгляд-2021».

Выставка «Самарский взгляд-2021», которую презентовали в ноябре прошлого года, открылась в галерее «Новое пространство».

Выставка организована Самарским областным отделением Союза журналистов России, Фотообъединением областного Союза журналистов. Официальную поддержку оказала Администрация городского округа Самара.

Церемония открытия состоялась 20 января. Среди гостей галереи в этот день были члены жюри конкурса — Юрий стрелец, Валерий Афанасьев, Владимир Привалов и другие. Посмотреть на долгожданную выставку приехали и сами авторы фотографий из Самары и Тольятти.

Экспозиция включает 240 работ, присланных со всех уголков страны. Авторы — финалисты XII открытого городского конкурса фотографии «Самарский взгляд».

Посетители могут насладиться фотоискусством, затрагивающим разные темы: «События», «Настроение города», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Эврика!», «Спорт».

Особый отклик у гостей вызвали работы в номинации «Другая реальность», где авторы широко используют воображение и абстракцию, приемы графического редактирования. Не менее притягательна тема открытий, энергия спортивной фотографии.

Выставка будет работать с 20 по 29 января включительно.

В рамках выставки пройдут творческие встречи и мастер-классы:

ПРОГРАММА

22 января:

15.00 — 16.40 – «Клуб фотопутешественников» (фотоотчеты членов Фотообъединения. «Между небом и землей» — панорамные съемки, съемки с использованием квадрокоптера).

17.00 — 19.00 – «Концептуальная фотография: право на эксперимент».

29 января

– «Образ города» (городская фотография, съемка архитектуры).

Посетить выставку можно по адресу: г. Самара, пр. Ленина 14А, Самарская областная универсальная научная библиотека, галерея «Новое пространство».

Режим работы выставки:

Вт., ср, чт, пт, сб – с 10:00 до 20:00;

воскресенье – с 10.00 до 18.00.

Понедельник – выходной.

Вход свободный.

Фото: Владимир Рубинчик