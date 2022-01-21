«Самарский взгляд-2021» в «Новом пространстве»

В галерее «Новое пространство» открылась фотовыставка «Самарский взгляд-2021».
Выставка «Самарский взгляд-2021», которую презентовали в ноябре прошлого года, открылась в галерее «Новое пространство».
Выставка организована Самарским областным отделением Союза журналистов России, Фотообъединением областного Союза журналистов. Официальную поддержку оказала Администрация городского округа Самара.
Церемония открытия состоялась 20 января. Среди гостей галереи в этот день были члены жюри конкурса — Юрий стрелец, Валерий Афанасьев, Владимир Привалов и другие. Посмотреть на долгожданную выставку приехали и сами авторы фотографий из Самары и Тольятти.
Экспозиция включает 240 работ, присланных со всех уголков страны. Авторы — финалисты XII открытого городского конкурса фотографии «Самарский взгляд».
Посетители могут насладиться фотоискусством, затрагивающим разные темы: «События», «Настроение города», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Эврика!», «Спорт».
Особый отклик у гостей вызвали работы в номинации «Другая реальность», где авторы широко используют воображение и абстракцию, приемы графического редактирования. Не менее притягательна тема открытий, энергия спортивной фотографии.
Выставка будет работать с 20 по 29 января включительно.
В рамках выставки пройдут творческие встречи и мастер-классы:
ПРОГРАММА
22 января:
15.00 — 16.40 – «Клуб фотопутешественников» (фотоотчеты членов Фотообъединения. «Между небом и землей» — панорамные съемки, съемки с использованием квадрокоптера).
17.00 — 19.00 – «Концептуальная фотография: право на эксперимент».
29 января
– «Образ города» (городская фотография, съемка архитектуры).
Посетить выставку можно по адресу: г. Самара, пр. Ленина 14А, Самарская областная универсальная научная библиотека, галерея «Новое пространство».
Режим работы выставки:
Вт., ср, чт, пт, сб – с 10:00 до 20:00;
воскресенье – с 10.00 до 18.00.
Понедельник – выходной.
Вход свободный.
Фото: Владимир Рубинчик