«Внутренняя Венеция» в Тольятти

26 января в Тольяттинском краеведческом музее открылась фотовыставка журналиста, фотографа, литератора и художника Елены Кочевой «Внутренняя Венеция».

Шестая персональная фотовыставка Елены Кочевой – это попытка автора увидеть легендарный город в его повседневной и то же время вечной жизни. Все снимки были сделаны в апреле 2019 года во время второй творческой поездки Елены по Италии.

Это опыт одинокого путешествия и первый итальянский город, который автор познавал самостоятельно. «Каменные лабиринты, окружённые морем, будоражили моё воображение с самого детства. Мне хотелось увидеть Венецию обнажённой, как будто люди только что покинули её. И в то же время было интересно узнать, как живут венецианцы каждый день, побыть неспешным аборигеном, которому знаком каждый закоулок. Для туриста, который приехал всего на несколько дней, эта задача ещё более призрачна, чем дальние острова лагуны во время тумана. Это лишь первый шаг в творческом освоении архитектурного феномена. Я очень хочу туда вернуться», — поделилась планами автор «Venezia interiore».

Об авторе: Елена Кочева родилась и живёт в Тольятти. Журналист, фотограф, литератор, художник, куратор. Член Союза журналистов России, Творческого союза художников России и Творческого союза художников «Солярис». Автор шести персональных фотовыставок, более десятка кураторских арт-проектов, участник более 40 выставок и фестивалей в России и трёх в Италии.

Экспозиция будет дополнена двумя сюжетами Елены Кочевой «Прогулки по Венеции», вышедшими на YouTube-канале «Поребрик-ТВ» в 2019 году и авторскими открытками.

Дизайнер выставки – Татьяна Аксёнова, переводчик текстов на итальянский язык – Юлия Окунь.

Вход на выставку свободный (6+).

Qr-код для посещения музея НЕ нужен.

Использовать маску на территории музея — обязательно!

Контакты: ekocheva@yandex.ru тел. +7903 330 5477