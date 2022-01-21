«Самарский взгляд» готовит интерактив

Друзья, «Самарский взгляд» готовит для вас интерактив и приглашает к участию!
22 января встречаемся в галерее «Новое пространство», далее перемещаемся в Венецию, кружимся над горами Кавказа и экспериментируем на тему концепта.
Программа:
15.00 — 16.40 – Клуб фотопутешественников.
Viva Venezia! Романтика Венеции – фотопроект Николая Федорина
«Между небом и землей» – экспедиция в Карачаево-Черкессию, съемки гор с использованием квадрокоптера.
17.00 – 19.00 – «Концептуальная фотография: право на эксперимент».
Что такое концептуальная фотография? – Кристина Сырчикова о концептуальной фотографии.
«Концепт «мутной» воды» – мастер-класс от Николая Муханова и Марины Кейлиной.
«Блиц!» — творческое задание, эксперименты.
Вам понадобятся: фотографические устройства, готовность к перевоплощению.
Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России и Фотообъединением СОО СЖР.
Ждем вас по адресу: г. Самара, пр. Ленина 14-А, Самарская областная универсальная научная библиотека, галерея «Новое пространство».