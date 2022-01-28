«Золотое перо губернии»: итоги

В Самаре состоялась церемония награждения лауреатов XXIII областного журналистского конкурса «Золотое перо губернии» и победителей областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. Награды лучшим журналистам 2021 года вручили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР.

Награждение проходило 27 января в рамках празднования Дня российской печати в главном зале театра «СамАРТ».

Прошедший 2021 год проходил под знаком науки и технологий, а также был сопряжен с празднованием 170-летия Самарской губернии, что нашло отражение в работе региональных СМИ. Председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова отметила командный дух в журналистском сообществе, профессионализм работников медиасферы, их творческий потенциал, поблагодарила коллег за труд в период продолжающейся пандемии.

По итогам 2021 г. было присуждено пять премий Самарского областного отделения Союза журналистов России. Премию «Дебют» получила Виолетта Маджар – ассистент режиссера, журналист службы новостей ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство».

Премию «С открытым забралом» имени Валерия Иванова за глубину и компетентность в освещении тем вручили Антону Рубину – ведущему радиоэфиров на радио «Эхо Москвы» в Самаре.

Премию «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой получил Арменак Арутюнов, редактор отдела «Культура» издания «Волжская коммуна» ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство».

Премией «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова наградили Ксению Аитову, специального корреспондента отдела «Культура» газеты «Волжская коммуна» ГАУ СО «СО «Самарское областное вещательное агентство».

В номинации, обобщающей яркий журналистский путь, назвали Ирину Денисову, генерального директора ООО «ЛАДА-МЕДИА». Ирина Денисова получила награду «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой. В этот же вечер Ирина Денисова была отмечена еще одной наградой – почетной грамотой Союза журналистов России за успешную организацию и проведение фестиваля молодежной журналистики и детско-юношеского телевизионного творчества «Свой взгляд».

Кульминацией вечера стало объявление имен новых лауреатов журналистского конкурса «Золотое перо губернии». Этот конкурс уже 23 года выявляет на журналистском поле Самарской губернии самых ярких, талантливых авторов.

За профессионализм и компетентность лауреатом конкурса «Золотое перо» стала Анфиса Нагуманова, шеф-редактор службы новостей ГТРК «Самара». «За глубину и компетентность в освещении тем» «Золотое перо» получила заместитель главного редактора телеканала «Самарское губернское телевидение» Татьяна Потоцкая. В номинации «Интернет СМИ» «золотым» лауреатом стала Ольга Афанасьева, редактор самарского филиала издания «Комсомольская правда».

2022 год объявлен годом культурного наследия народов России, и эта тематика найдет отражение в конкурсе «Золотое перо» – журналистам предстоит погрузиться в глубины народной культуры.

Поздравляем лауреатов с заслуженными наградами!

Подробности о конкурсе и церемонии награждения читайте в дальнейших публикациях на сайте СОО СЖР, а также в февральском номере «Свежая газета. Культура».