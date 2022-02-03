«СВЕЖАЯ ГАЗЕТА. КУЛЬТУРА» — ЧИТАЙТЕ НОВЫЙ НОМЕР!

Номер, в котором «социального» больше, чем «художественного»: нам, похоже, стараются постоянно напомнить, что мы зачем-то должны вернуться на «политическое поле»: «Если вы не займетесь политикой, то политика займется вами». И хотя я твердо убежден, что с этим нужно бороться, а не соглашаться, но знания о позициях сторон, к этому «социальному» нас подталкивающих, совсем не помешает.

Главная тема последних недель для газеты – судьба высшего музыкального образования в Самарской области. Ей в очередной раз занялось областное министерство культуры при посредстве мэрии Тольятти, коим я сочувствую, но федеральное ведомство с его выдающимся упрямством, помноженным на фантастический снобизм, непобедимо, и найти в этой ситуации эффективное решение практически невозможно.

Теме посвящен текст музыковеда Анны ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ «Тольяттинская консерватория получает гавань». К нему, как это не удивительным образом примыкает публикация «И пусть не зарастет Ташлинская тропа».

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Социальные проблемы в очередной раз дали повод ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ для выступления: «О прошлом, «торопыгах» и симулякрах». Текст, безусловно, напечатан в порядке обсуждения и порицания.

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«Баба Люба и ее сказки Берендеева леса» – очерк Ольги ГОРОДЕЦКОЙ в рамках Года культурного наследия народов России, при всех возможных «минусах» позволяющего познакомить читателей с народными мастерами при благосклонности Власти. Причем тут горькая ирония? – вправе спросить вы. Во-первых, для поощрительной благосклонности к теме понадобилось объявление Года. До 2022 года в отношении народного творчества в СМИ наблюдалась звенящая тишина. А во-вторых, что бы «Свежая» не делала – «Родина не вспомнит обо мне», хотя, конечно, куда важнее, что «обо мне товарищи заплачут».

К чему этот «хайп»? К итогам очередного вручения губернаторской журналистской премии. В течение года Завальный, Перепелкин, Соларев постоянно и еще добрая дюжина авторов периодически готовили материалы к 170-летию губернии – 2-3 полосы в каждом номере, а образцами для подражания стала группа неофитов, количество неточностей и ошибок в материалах которых превышает разумные пределы.

Обидно не столько за то, что исполины остались без внимания, сколько за то, что теперь потребуются дополнительные усилия для ответа на вопрос «Что такое хорошо и что такое плохо?», исправления неточностей и ошибок, дабы они не множились без счета, усугубляя и без того масштабный процесс мифологизации самарской истории.

А причина невнимания в том, что для того, чтобы тебя заметила конкурсная комиссия, нужно было самозаявиться: автор должен был сам прислать документы с просьбой обратить не себя внимание. Требовать это в Положении о конкурсе – безнравственно.

Об итогах самого конкурса – «взвешенный» и сдержанный репортаж Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ «Скрипи, скрипи, перо! переводись, бумага!»

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Социальность – в доброй половине номера. Не ловите на слове: и «художественная» часть в этот раз совсем не злая

Гражданственность и в монологе Валерия БОНДАРЕНКО – на этот раз социально-эстетическом – «Вот такой come back». Это о современном состоянии мирового (читай, голливудского) кинематографа.

И в «сказочке» Зои КОБОЗЕВОЙ – «Останутся только…» – о вероятности войне грядущих пост-человеческих цивилизаций… – кошек и собак. И в ностальгическом эссе декана «Факультета ненужных вещей» Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА – «Достать чернил».

И в трепетном обращении к читателям градозащитника Армена АРУТЮНОВА «Хранитель самарского наследия». Воздержусь от спойлеров. О ком/чем речь узнаете, когда откроете номер.

Газета завершает публикацию Вадима РЯБИКОВА, гросс-майстера переводить сложное в простое (не ёрничайте, пожалуйста), который ненадолго отвлекся от своего генерального антропологического исследования «Культура и Поток» и предложил нашему внимаю текст «Урбо-иерофания».

Знакомить читателей с особенностями японской культуры, в этот раз – с культурой погребения, продолжает Дмитрий КОВАЛЕНИН: «Уравнение огнём».

Герман ДЬЯКОНОВ, колумнист, научный обозреватель «Культуры» и мастер превращать научный дискурс в социальный, радует нас текстами в циклах «Времена и нравы» («Три однокоренных слова») и «Парадигмы» («Химия мозга»).

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На «Кинематографической набережной» помимо Бондаренко «прогуливаются» ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР с репликой по итогам отчетно-выборного собрания самарских кинематографистов («Делай, что должно»), Ксения ГАРАНИНА с впечатлениями от «Недели современного кино» в галерее «Виктория» («Неделя современного кинозрителя») и Леонид НЕМЦЕВ с эссе к 80-летию выхода на экраны фильма «Касабланка» («Начало прекрасной дружбы»).

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«Музыкальная площадь» пополнилась рецензией Дмитрия ДЯТЛОВА на гастроли Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова – «Играет оркестр!»

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На «Бульваре искусств» – рецензия Светланы ШАТУНОВОЙ с новой выставки в Самарском художественном музее («Художник из Молвино»), репортаж Натальи БЕЛОВОЙ (новое в газете имя!) с зимнего пленэра в Дубовом Умете («Короткие встречи с художниками на фоне пасторального пейзажа»), предложение посмотреть фильм вместе с Олегом ГОРЯИНОВЫМ («Дневники Цугуа»).

Елизавета КРЫЛОВА эссе «Что для нас театр?» открывает новую рубрику – «Дебюты молодых журналистов», в которой мы надеемся публиковать тексты, посвященные проблемам художественной культуры, представителей совсем юного поколения будущих «зубров» профессии.

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Основная часть материалов на страницах «Культура и Слово» – представление только что вышедших в свет книг: в Автограде («Тольятти литературный» и «Роза Шрёдингера» Вячеслава СМИРНОВА), в издательском доме «Бахрах-М» («На поводке»).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР знакомит с книгой Михаила Фаермана «12 писем о счастье»). Рецензия нашего «дежурного» литературного критика Константина ПОЗДНЯКОВА – о книге «» («Депрессивное путешествие»). Очерк Германа ДЬЯКОНОВА из цикла «Книги имеют свою судьбу» — «Habent sua fata libelli. И жанры имеют судьбу».

Итоги конкурса областного краеведческих изданий – в материале «Конкурс как экспертная площадка» Натальи МАЛКОВОЙ и Яны ЦЫГАНОВОЙ.

И целая «Книжная полка» non fiction

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В истории культуры – истоки тем нашего джазового обозревателя Игоря ВОЩИНИНА («Юбилей Девушки из Ипанемы»), доктора филологических наук Сергея ГОЛУБКОВА («Историческое мировидение поэта Дмитрия Кедрина»).

Эссе Аркадия СОЛАРЕВА о том, как добрые чувства сохранить в самых неблагоприятных к тому условиях («Два прекрасных вечера из страшного времени»).

Светлана ВНУКОВА и Владимир САМАРЦЕВ вспоминают, каким был «советский стол» («Пельмени»).

В энцклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – истории о том, как с нашим краем связан поэт и государственный деятель Гаврила Романович Державин

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И о главных событиях предстоящих две недели: гастроли Академического театра имени Моссовета и еще 46 событий на страничке «Самарские премьеры».

И читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.