Приглашаем на открытие выставки «Точка зрения»!

5 февраля в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится открытие выставки «Точка зрения», на которой будут представлены авторские работы участников Фотообъединения областного Союза журналистов.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение СОО СЖР, Исторический парк «Россия — Моя история».

Начало мероприятия в 13.00.

Приглашаем на открытие выставки!

Аккредитация для СМИ по электронной почте: dj179@mail.ru. (В заявке необходимо указать: СМИ, ф.и.о., должность, тел. контакта, адрес электронной почты).